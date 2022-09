Labbra extra red, ciglia voluminose: il make up di Elisa Maino è da imitare

E lisa Maino ci regala il beauty look più bello di fine estate: labbra rosse e ciglia bold da copiare subito!

Labbra extra red, eyeliner e ciglia voluminose: Elisa Maino ci conquista con un make up favoloso da imitare subito. Il beauty look perfetto per un ritorno dalle vacanze con grinta. L’estate è agli sgoccioli, ma perché non continuare a sfruttare le vibes dell’abbronzatura per apparire al top.

L’ispirazione arriva da Elisa Maino che ci regala un beauty look strepitoso su Instagram. L’influencer, modella e scrittrice adora mettere in evidenza lo sguardo e lo fa puntando su un trucco occhi di grande impatto. Eyeliner e mascara sono il segreto per esaltare gli splendidi occhi di Elisa che ci regala un’idea perfetta per il make up autunnale.

L’eyeliner d’altronde è sempre una buona idea, l’ideale per un trucco ben costruito e che evidenzi lo sguardo. Come applicarlo? Se ne è parlato spesso e tanto, ma ci sono alcune piccole regole da seguire per evitare errori e realizzare il make up occhi in pochi minuti. Se non hai la mano ferma oppure sei alle prime armi non tracciare la linea direttamente, ma disegna piccoli trattini nella rima superiore a partire dall’angolo più interno dell’occhio. Una volta che avrai creato i tuoi punti di riferimento non ti resterà che collegare tutti i trattini senza lasciare degli spazi vuoti.

In cerca di una tecnica ancora più semplice? Usa quella dei tre puntini: mettine uno alla fine del tuo occhio, proprio dove desideri che la linea finisca, poi uno al centro, attaccato bene alle ciglia, e uno dove desideri che parta l’eyeliner. La codina è un cruccio per moltissime, ma con questa tecnica si otterrà facilmente: basterà aggiungere semplicemente un altro puntino oltre la palpebra e unirlo all’ultimo.

Il bello dell’eyeliner è che consente di creare tanti stili diversi disegnano una linea più o meno spessa, puntando su una codina grafica o bold a seconda del mood. La più chic è quella scelta da Elisa Maino: una codina lunga e sottile, leggermente all’insù. Ottima per regalare uno sguardo da gatta e da esaltare grazie all’ombretto sfumato.

Il tocco finale lo regala il rossetto rosso fuoco, un vero e proprio must dell’autunno. Il segreto per non sbagliare è idratare le labbra con un buon lip balm per evitare la formazione di antiestetiche pellicine e definire i contorni della bocca con una matita. La tecnica più amata da Elisa? L'overlining, il segreto per rimpolpare le labbra in modo naturale amatissimo da Chiara Ferragni e Jennifer Lopez.