Kajal felino e glossy lips: il beauty look di Elisa Maino è da imitare

O cchi felini e fascino irresistibile in un solo beauty look? Prova il kajal felino di Elisa Maino e lasciati stupire dal suo effetto super

Sguardo magnetico e seducente in pochissime mosse di puro stile? Prova a imitare il kajal felino sfoggiato da Elisa Maino e non saprai più farne a meno. Il motivo? Beh, basta guardare il risultato. Un concentrato di bellezza, charme e fascino da lasciare letteralmente senza fiato. Impreziosendo il tutto con una passata di gloss sulle labbra e con una leggera punta di make up ad effetto abbronzatura.

Che dire, la bella influencer non ha davvero lasciato nulla al caso. E un po' in stile Cleopatra ha saputo conquistare tutti con un beauty look eccezionale che non è possibile non aver voglia di ricreare anche su di sé. Beauty case alla mano, quindi, non ti resta che iniziare. Ovviamente optando per i prodotti giusti. Perché il make up occhi di Elisa Maino non è fatto con il classico eyeliner. Il suo è un kajal felino dal tratto inconfondibile ed è importante sapere come farlo a regola d’arte per assicurarsi un risultato eccellente.

Il kajal, che è una sorta di matita realizzata con pigmenti morbidi e molto intensi, rispetto all’eyeliner è più facilmente sfumabile. Ottimo per creare ombreggiature sulle palpebre e ottenere un trucco smoky unico. Oltre al fatto che il kajal è anche più facilmente utilizzabile rispetto all’eyeliner.

Ma come fare per ottenere questo kajal felino e un beauty look da vera diva? Semplicemente applicando il tuo kajal sulla rima superiore dell’occhio, in modo preciso e seguendo il disegno naturale dello stesso. Allungando poi la linea di colore, sollevandola un po’ verso l’angolo esterno dell’occhio. Per un effetto felino assicurato e super seducente. E ovviamente rifinendo il tutto con una bella passata di mascara a donare volume alle ciglia e profondità allo sguardo.

E per le labbra? Se i protagonisti assoluti di questo make up sono gli occhi, la bocca non deve eccedere in colori o effetti esagerati. Ecco perché per rendere il tuo trucco davvero unico, dovrai solo utilizzare un gloss trasparente o leggermente pigmentato. Per un effetto nude e super naturale tutto da imitare. Ricreando il beauty look di Elisa Maino in chiave personale e sfoggiare uno stile felino assolutamente invidiabile.