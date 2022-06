Questo è lo jaw contouring. Con tutto ciò che vorresti sapere

V iso quadrato e mandibola definita? Scopri se il jaw contouring è la tendenza make up che fa per te

La bella stagione è senza alcun dubbio l’apri pista di nuove tendenze tutte da scoprire e imitare. E anche quest’anno ha il suo nuovo trend in fatto di make up. Parliamo del jaw contouring ovvero del contouring alla mandibola. La parte inferiore del viso che da appena sotto l’orecchio arriva fino all’arcata dentaria inferiore.

Una tecnica di make up che valorizza la zona della mandibola, appunto, accentuandone i tratti o illuminandola con un trucco sfumato. Delineandone perfettamente i tratti e donando al volto un aspetto più definito, netto. Marcandone la parte inferiore ma senza che si crei un effetto innaturale o poco armonioso con il resto del viso.

Ma come si fa esattamente il jaw contouring? Per creare un jaw contouring a regola d’arte, si esegue un trattamento di face contouring (ovviamente affidandosi alle mani di un esperto) che permette di modellare e scolpire maggiormente il volto utilizzando dei filler riassorbibili. Capaci di definire determinate parti del viso in modo indolore. Una possibilità sicuramente più a lunga durata, quindi, e da eseguire solo se sei davvero sicura di volere questo effetto per più di una serata.

In alternativa, pennelli alla mano, si può eseguire esattamente come si fa per il contouring classico. Che grazie a dei chiaroscuri e all’accostamento di zone di luce e ombra sapientemente calibrati, valorizza i lineamenti del viso in modo naturale e uniforme. Unica differenza è la zona in cui questo viene fatto. Ovvero accentuando il make up sulla parte della mandibola. Per ottenere un volto più scolpito e definito.

Una tecnica di make up particolarmente amata dalle celeb e adatta a chi ha già un viso squadrato ma che se ben eseguita è in grado di garantire una maggior definizione della parte inferiore del volto anche a chi ha un viso ovale o più tondo, proprio perché va a catturare e sfruttare la linea dell’osso della mandibola, in modo naturale e senza forzature.

Se poi l’effetto che si vuole ottenere è un trucco che ti faccia brillare puoi optare per dei prodotti ad hoc, applicando un illuminante lungo tutta la linea della mandibola, dal lobo dell’orecchio fino al mento, sfumando il trucco in modo uniforme su resto del viso. Andando a creare un contorno di luce utile a valorizzare la parte bassa del volto per un effetto super shine assicurato.

Che dire, non ti resta che preparare i tuoi trucchi e realizzare il tuo jaw contouring in modo semplice e veloce. Per esaltare i lineamenti del tuo viso in modo nuovo, originale super di tendenza.