D ua Lipa continua a sorprenderci e ci regala super vibes messy grazie a un make up sensuale e very chic!

Camaleontica, imprevedibile e bellissima, Dua Lipa ci regala un nuovo make up ispirazione con ombretto scuro in stile messy e soap brows. La modella e cantante britannica non sbaglia un colpo, fra collaborazioni e hit dal successo planetario. E fra un singolo e l’altro trova anche il tempo per regalarci qualche perla beauty, sperimentando prodotti ed effetti make up inediti.

I suoi beauty look d’altronde non sono mai banali, soprattutto perché Dua Lipa ama stupire e cambiare spesso, fra colori e tagli di capelli particolari, trucchi occhi effetto wow e sopracciglia favolose. Il suo must have? Sono senza dubbio le soap brows che la cantante sfoggia folte e bold, leggermente scure per creare un contrasto con la sua carnagione chiara. Sono l’ideale per esaltare lo sguardo, soprattutto se abbinate a uno smokey eyes.

Nell’ultima foto postata su Instagram la cantante punta su un effetto sfumatissimo, con ombretto black e un pizzico di gold proprio sotto l’arcata sopraccigliare. Un make up in cui non può mancare un altro prodotto amatissimo da Dua Lipa, il mascara, che l’artista sceglie in una versione allungante e super black. Il risultato sono ciglia extra long, anche nella rima inferiore, per uno sguardo da cerbiatto che cattura l’attenzione.

Fra i trend apprezzati dall’artista c’è inoltre l’overlining lips, la tecnica make up – lanciata da Kim Kardashian e Chiara Ferragni, che permette di avere labbra voluminose e piene senza bisogno del filler. Per un effetto pump strepitoso, la cantante utilizza una matita che risulta più scura di qualche nuance rispetto alle labbra. Disegnando il bordo della bocca qualche millimetro fuori per aumentarne il volume in modo super naturale. Il tocco finale? Una piccolissima quantità di fondotinta da applicare sul contorno labbra, accompagnato da un illuminante per aumentare il contrasto fra pelle e matita.

Dua Lipa ha più volte affermato di non amare molto il fondotinta e di non utilizzarlo. Per avere una pelle glow e favolosa dunque cura in modo particolare la sua skincare routine. L’artista inizia la giornata usando un detergente cremoso, accompagnato da un siero a base di vitamina B. Poi applica una crema idratante con un filtro solare e infine il trucco. La sera sfrutta il potere di un olio detergente per eliminare il make up, poi usa un siero probiotico e una crema notte. Infine non rinuncia ai trattamenti facial, come le maschere idratati che applica durante i suoi viaggi in aereo per avere un viso sempre riposato e splendido.