I rossetti idratanti sono il beauty essential per labbra rimpolpate e morbide

S i prendono cura delle labbra proteggendole da secchezza e screpolature, ma senza rinunciare a quel tocco di colore che regala definizione e volume

Avere una routine mirata a mantenere le labbra morbide e idratate è essenziale per prevenire che queste inizino a tirare, seccharsi e screpolarsi. Che sia inverno, estate o cambio di stagione, i sottili strati cutanei che le rivestono sono infatti continuamente esposti a fattori atmostferici e ambientali che ne sbilanciano gli equilibri. Il vento forte, l’eccessiva esposizione al sole, gli sbalzi di temperatura, l’aria poco umida sono tutti elementi che mettono a rischio la loro barriera cutanea. Per prevenire o prendersi cura delle labbra secche, i rossetti idratanti rappresentano uno dei rimedi migliori.

Labbra secche: le alternative make-up migliori per ridare comfort

Con formulazioni a metà tra make-up e skincare, questa categoria di rossetti si propone come l’alternativa a lipstick più classici che, se usati su labbra secche, potrebbero ulteriormente disidratarle. Dotati di pigmento più o meno concentrato, a renderli diversi sono ingredienti come acido ialuronico, oli nutrienti ed estratti vegetali. Combinandosi insieme, questi assicurano un’esperienza confortevole e trattante alle labbra, che riacquistano istantaneamente setosità senza rinunciare a quel tocco di colore.

Disponibili soprattutto in formato stick per una maggiore precisione e cremosità, i rossetti idratanti sfruttano la lunga tenuta per assicurare un make-up performante e, al tempo stesso, trattenere al massimo l’umidità all’interno della barriera lipidica delle labbra. In questo modo, anche nelle ore successive all’applicazione, il colore permane senza causare il sollevamento di pellicine che altri prodotti long lasting privi di ingredienti umettanti.

Rossetti idratanti: i migliori da acquistare

Se le ultime novità skincare hanno reso i prodotti per la cura delle labbra un passaggio fondamentale nella routine di tutti i giorni attraverso scrub, maschere e balsami ricostituenti, i rossetti idratanti si aggiungono come l’essenziale con cui prolungare il trattamento per tutto il giorno. Scopriamo qui i migliori da avere sempre con sé per labbra definite, colorate e nutrite in profondità.

Diego dalla Palma, Ultra Rich Sheer Lipstick

Ideale per chi è in cerca di un prodotto pigmentato che lasci però un finish semi-trasparente sulle labbra, il rossetto idratante Ultra Rich Sheer Lipstick di Diego dalla Palma è tra le migliori novità su cui puntare. All’interno della formula, un blend di burro di karitè e ceramidi che si prende cura delle labbra donando elasticità e confortevolezza. Altro plus che strizza l’occhio alla sostenibilità è il pack refillable, per un rossetto che dura davvero per sempre.

Korff, Rossetto Matt

Se si desidera invece un colore pieno dal finish opaco, il nuovo rossetto di Korff è il prodotto su cui puntare. Una volta steso sulle labbra, questo dà un effetto matt senza però seccare le labbra. Anzi, grazie a una formula arricchita di acido ialuronico e vitamina E, le labbra risultano rimpolpate, morbide e sane anche nei periodi in cui sono maggiormente sottoposte a stress.

Tarte, Maracuja Juicy Lip Crème

Una formula cremosa che si fonde alle labbra assicurando un effetto 3-in-1: così il Lip Crème di Tarte combina la funzione di burro, di idratante e di rossetto in un solo prodotto. A rendere questo possibile un mix di ingredienti nutrienti e idratanti come olio di maracuja, acido ialuronico, olio di semi d’uva, vitamina E ed un mix di estratti vegetali dal potere antiossidante ed emolliente. L’intensità del colore è modulabile e il finish satinato.

Rare Beauty, Kind Words Rossetto Opaco

Come un rossetto classico, ma con il plus di regalare alle labbra estrema morbidezza, il Kind Words di Rare Beauty rappresenta la scelta migliore per chi desidera ottenere un colore pieno senza rinunciare all’idratazione delle labbra. Con una combinazione di cere, oli ed estratti naturali, il rossetto di stendende rivelando una cremosità piacevole e, al tempo stesso, un finish opaco che rimane ben distribuito e pieno nell’arco della giornata.

Nabla, Beyond Jelly Lipstick

Per chi è innamorato dei finish glossy che oggi dominano le tendenze beauty, il Beyond Jelly di Nabla rappresenta il prodotto migliore per replicarlo. Quando applicato sulle labbra, questo le colora delicatamente esaltando in modo naturale il loro volume e turgore, ricoprendole di uno strato di glassa che protegge la barriera cutanea mentre dà brilantezza. Al cuore della formula, un estratto botanico di Portulaca Pilosa noto per migliorare l’aspetto e il benessere delle labbra, oltre a un particolare peptide che stimola collagene, acido ialuronico ed elastina.