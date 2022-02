P ericolo hooded eyes? Ti spieghiamo come contrastare le palpebre cadenti e creare un make up favoloso

Gli occhi con le palpebre cadenti? Non sono un problema! Anche (e soprattutto) quando si parla di make up. Gli hooded eyes sono per la precisione gli occhi in cui la zona fissa della palpebra tende a cadere su quella mobile, andando a rimpicciolire lo sguardo.

SOS palpebra cadente

Gli hooded eyes tendono a invecchiare lo sguardo, ma si possono contrastare in modo efficace utilizzando alcuni rimedi beauty. I più efficaci?

ginnastica facciale

make up

maschere per gli occhi

Il potere del trucco correttivo

Il make up correttivo consente di ringiovanire lo sguardo all’istante. Per realizzarlo a regola d’arte non sono necessarie estenuanti e lunghe sedute dal make up artist. Basteranno pochi minuti per avere immediatamente uno sguardo rilassato, cancellando l’aria stanca.

Quali sono i trucchi dei make up artist per sollevare le palpebre e migliorarne l’aspetto?

Ciglia finte – Sono il migliore rimedio contro gli hooded eyes. Consentono di aprire letteralmente lo sguardo, regalando occhi grandi, affascinanti e splendidi;

Mascara – Questo prodotto è fondamentale per combattere le palpebre cadenti. Applicato più volte aiuta ad allungare le ciglia, piegandole verso l’alto e mimetizzando questo piccolo problema;

Ombretto chiaro – Applicato sulla palpebra mobile, il make up chiaro illumina lo sguardo e maschera le palpebre cadenti.

Un aiuto dall’eye contouring

Apprezzatissimo dalle star l’eye contouring è una soluzione utilizzata sempre più spesso per contrastare le palpebre cadenti. Questa tecnica è in sostanza un trucco correttivo che, proprio come accade con il contouring viso, regala uno sguardo fresco e curato con un gioco di ombre, luci e colori.

Consente dunque di scolpire la palpebra in tre semplici fasi:

Uniforma con un primer o un ombretto naturale il colore della palpebra. In questo modo potrai creare una tela neutra, ossia una sorta di base che ti consentirà di giocare con ombretti e pennelli;

applica una tonalità chiara nell’area della pelle appena sotto le sopracciglia e nella zona interna dell’occhio per creare un punto luce;

stendi sulla palpebra fissa un ombretto scuro: stendilo sulla palpebra fissa, iniziando dalla piega dell’occhio e sfumando con attenzione. I colori migliori? Marrone e tortora!

Valorizza la palpebra mobile

Per contrastare l’effetto hooded eyes è importante utilizzare i prodotti giusti per valorizzare la palpebra mobile. Scegli tutte le tonalità del nude, partendo dall’avorio, sino al beige chiaro, il cipria e il rosa. Stendi il colore su tutta la palpebra mobile, ricordandoti anche della piega dell’occhio. Sfuma tutto usando un pennello a lingua di gatto, ricordandoti di seguire la forma dell’osso orbitale e andando a sfumare verso l’arcata sopraccigliare. Ricordati di scegliere sempre colori che non siano eccessivamente intensi o scuri perché rischieresti di ottenere l’effetto contrario.

Esalta l’arcata sopraccigliare

Valorizzando l’arcata sopraccigliare riuscirai a rendere il tuo sguardo più luminoso. Utilizza una matita color burro, usandola per tracciare alcuni tratti lungo il bordo dell’arcata da sfumare bene con un pennellino. Ottimo pure un illuminante, mentre sono assolutamente out i colori scuri e troppo intensi.

Sfuma al meglio

Fra le tips anti hooded eyes ci sono le sfumature. Ricordati di sfumare bene e con attenzione il trucco occhi, usando un pennellino per eliminare qualsiasi stacco di colore.

Non dimenticare le sopracciglia

Le sopracciglia rade non incorniciano bene gli occhi e rendono più fastidioso l’effetto hooded eyes. Riempi gli spazi vuoti con una matita a mina morbida e appuntita alla perfezione. Scegli una tonalità che sia vicina alla tua nuance naturale, alleggerendo il tutto grazie a un pennellino sottile.

Punta sui colori

Le nuance che scegli sono fondamentali per evitare gli hooded eyes. Non usare tinte iridescenti perché rischierebbero di attirare troppo l’attenzione sulla palpebra cadente. Evita i colori troppo scuri sulla palpebra mobile perché rischieresti di accentuare ancora di più “l’effetto stanco”.

Le tonalità migliori? Le tinte opache e satinate, meglio se sui toni del marrone e del tortora, da passare su metà dell’occhio sino ad arrivare alla zona esterna. In questo modo il tuo sguardo sarà subito profondo e seducente!

Gli errori da evitare

Quali sono gli errori da evitare per creare un make up contro gli hooded eyes?

No agli occhi da gatta che attirano tropo l’attenzione sulla palpebra cadente;

Evita un tratto spesse con la matita: meglio sfumare il tutto ed evitare un colore troppo denso;

Non oltrepassare la zona dell’arcata sopraccigliare con ombretto o matita;

Elimina dal tuo beauty le palette shimmer che tendono a evidenziare la palpebra cadente e ancora di più la forma dell’occhio;

Scegli un mascara che sia ricco di fibre per avere delle ciglia più folte e scure.