Hailey Bieber, beauty look tra Barbie e y2k. Ma la strawberry french manicure è da urlo

V oglia di sfoggiare un beauty look da urlo che si ispiri ai trend del momento? Ecco la musa ispiratrice da tenere d'occhio, Hailey Bieber, tra strawberry french e un trucco da capogiro

E se davvero deve essere Barbie mania, allora che lo sia sotto ogni punto di vista, dall’outfit al trucco e fino alla manicure. Magari optando per una strawberry french come quella sfoggiata da Hailey Bieber. Una combinazione di fascino e di tendenze che fa davvero girare la testa e che le dona un tocco chic assolutamente strepitoso.

Un trucco che mixa i colori del rosa, tipici del mondo glitterato e total pink di Barbie, con l’estetica Y2K, tanto amata dalle celeb e in particolare da Hailey Bieber. Che la sfoggia in ogni occasione possibile, dalle più casual allo street style e fino alle serate di gala e alle copertine dei magazine di punta. Un vero must have di bellezza e un beauty look che vale la pena di replicare.

E partiamo proprio da questo, dal trucco unico sfoggiato dalla modella e apparso su Instagram. Un makeup sofisticato, potremmo dire quasi minimal, nei colori nude e che punta sullo sguardo. Un beauty look che prevede di illuminare le gote con un passata di blush o di illuminante, un rossetto nei toni nude e un trucco occhi delicatissimo. Con ombretto nude o nei toni della terra, ma quasi impercettibile, mascara e un tocco di fascino aggiunto dato dall’eyeliner. Un dettaglio che allunga lo sguardo grazie alla codina laterale che mette in risalto il taglio degli occhi di Hailey Bieber e il suo innato magnetismo.

Ma attenzione, perché il punto forte del beauty look di Hailey deve ancora arrivare ed è la sua straordinaria strawberry french.

Un dettaglio di puro fascino da copiare subito. Come? Ovviamente replicando passo dopo passo la manicure della modella, a partire dalla forma delle sue unghie. Perché diciamolo pure, per una strawberry french realizzata a regola d’arte, le unghie a mandorla come quelle di Hailey Bieber sono davvero il massimo. Una forma arrotondata all’apice e di media lunghezza, in cui l’ampia lunetta è colorata nei toni del rosa, quasi come quello di un chewing gum e la parte restate spicca di un rosso fuoco opaco da capogiro.

Come dire, solo due colori per un risultato che definire eccezionale è poco. Una strawberry french che ben si addice alla più gettonata delle tendenze del momento, quella che ci vuole tutte ispirate a Barbie. Ma un beauty look che, nella sua totalità richiama anche all’estetica amata dalla celeb e che ne aumenta in modo esponenziale il fascino innato. Una combo assolutamente da provare!