Tra grunge e hard rock: ancora una volta i beauty look dei Måneskin sono graffianti

B eauty look graffianti e che non passeranno inosservati? Ecco il segreto dei look grunge dei Måneskin e come copiarli!

Quando si tratta di stile e di dettare tendenze, i Måneskin non si tirano di certo indietro. E se sul piano musicale hanno ormai raggiunto un successo mondiale che sembra non volersi fermare mai, anche in fatto di beauty look hanno la loro da dire a tutto volume. O sarebbe meglio dire a tutto grunge.

Un look super rock, intenso, che non lascia nulla al caso. E che si fa notare senza se e senza ma, lasciando traccia e seguaci ovunque vadano. Come dire, se con ogni nuovo singolo i Måneskin scalano le classifiche aggiudicandosi le prime posizioni, quando si tratta di beauty look la battaglia è già vinta in partenza.

E sa da un lato la voce del gruppo, Damiano, ha stupito tutti con i suoi innumerevoli cambi di look e con il suo ultimo taglio rasato dai toni platino (e che diciamolo pure gli sta davvero benissimo) dall’altro anche il batterista, Ethan, ci ha messo del suo. Sfoggiando un’acconciatura eccezionale sotto ogni punto di vista. Un concentrato di treccine che ricoprono la lunga chioma, donandogli stile e un hair look davvero da urlo.

Ma non è solo l’hairlook a rendere i Måneskin i re (e la regina) indiscussi dello stile grunge e hard rock. Quello che davvero fa la differenza è il makeup. E su questo Victoria non ha davvero eguali. Se per Damiano e Thomas basta una passata di matita nera sia sulla rima inferiore che superiore degli occhi, per Victoria il makeup va oltre. E lo fa con un trucco deciso, intenso, che si focalizza sullo sguardo.

Uno strepitoso bold eyeliner nero che incornicia tutto l’occhio, sia nella sua parte superiore. Allungandosi a modi cat eye ma in versione piena, che nella parte delle rima inferiore. E finendo il tutto con una passata ben calibrata di mascara. Un beauty look che sprigiona ancora di più l’animo rock e ribelle della giovanissima bassista del gruppo ma già creatrice di tendenze impossibili da non amare all’istante.

Non vi resta che provare e replicare anche voi questi beauty look in versione dark e super hot. Per sfoggiare uno stile che, in fatto di bellezza e impatto visivo, non avrà eguali.