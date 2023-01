Golden Globe 2023: tutti i beauty look

S ul red carpet c’è sicuramente un trend che ha spopolato: pensi di poterlo indovinare? Sfoglia la gallery per scoprire se hai ragione

I Golden Globe 2023, giunti alla loro 80° edizione, hanno ufficialmente inaugurato la stagione delle premiazioni. Come da copione, le attrici si sono sfidate a colpi di abiti da sera, eyeliner e rossetto. Probabilmente ricorderemo questi Golden Globe come l’edizione delle Cinquanta sfumature di labbra nude e fiumi di eyeliner (la prova è nella gallery che segue).

Grandi assenti Rihanna, Taylor Swift, Lady Gaga e Zendaya, le prime candidate per Miglior Canzone Originale e l’ultima come Miglior Attrice in un Serie Drammatica, abbiamo avuto il nostro momento clou con la foto con Selena Gomez e Jenna Ortega, entrambe candidate nella stessa categoria Miglior attrice in una serie commedia o musicale.

Un caldo ringraziamento sempre a Jenna Ortega, che ci ha regalato il miglior eye moment della serata, con un trucco occhi di ispirazione anni ‘60, ma con un twist attualissimo e al look Old Hollywood glam di Lily Collins. In generale questi Golden Globe ci hanno dato moltissime ispirazioni per make-up portabilissimi, sofisticati ed eleganti, sicuramente senza grandi eccessi o sorprese, tranne per qualche rossetto un po’ troppo nude e uno smokey-eye un po’ troppo intenso.

Tuttavia non siamo qui per giudicare, ma solo per mostrarvi i look che le celeb hanno sfoggiato sul red carpet. A voi le riflessioni.

Make-up di Georgie Eisdell per DIOR BEAUTY

Cat eye e Pure Color Lipstick firmato Estée Lauder. La shade di rossetto è un’anteprima e sarà disponibile da maggio.

