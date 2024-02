Glossy Eyes: il trend di TikTok effetto gloss 

L ucido, specchiato e wet, il Glossy Eye Look è l’ultimo trend social da ricreare e amare per sempre

Se hai bazzicato almeno un po’ sui social negli ultimi due anni, ti sarai sicuramente accorta che la maggior parte dei trend e delle aesthetic ha origine da social come Instagram e TikTok, che fungono da incubatori di nuove tendenze che dal mondo online, si riversano e imperversano nella quotidianità e nel mondo reale, influenzando canoni, gusti e riferimenti estetici di ogni sorta. I più grandi esempi in questo campo arrivano proprio da ciò che oggi chiamiamo “aesthetic”, tendenze visive che nel tempo, in base all’attrattiva che hanno sui consumatori, vengono tramutate in estetiche beauty, nail art (ma anche fashion) che finiscono per riflettere uno stile di vita ben specifico inglobando tutti gli aspetti che riguardano, appunto, l’estetica.

Ma, nella subculture social, non tutto si tramuta in aesthetic.

Alcune ispirazioni, che rappresentano l’altra faccia della medaglia, vengono collocate nella fascia di quelli che chiamiamo comunemente “trend”.

Per fare un distinguo, se la Clean Girl Aesthetic, la Dark Mermaid Aesthetic o la Baddie Aesthetic sono delle vere e proprie estetiche beauty, tutte le nuove tecniche di makeup (diluire il fondotinta nell’acqua, mixare il blush alla crema come insegna la makeup artist di Hailey Bieber), gli insegnamenti e i trucchetti (come posizionare il blush in modo da liftare una determinata parte del viso) sono dei trend.

All’interno di questa macro categoria estremamente vasta però, spiccano anche delle particolari tipologie di makeup che, anche se non si sono tramutate in estetiche di fatto, suscitano grande interesse e sono soggette a tutorial, reel e get ready with me dalla grande risonanza mediatica.

Fra queste, una in particolare ha attirato la nostra attenzione ed è il Glossy Eye Look.

Cos'è il Glossy Eye Look

Proprio come recita il claim “copritevi di glassa” di Come farsi lasciare in 10 giorni con Matthew McConaughey e Kate Hudson, il Glossy Eye Look riproduce l'effetto wet e specchiato del gloss per le labbra grazie a una serie di prodotti trasparenti che vengono applicati sulle palpebre e sopra al trucco occhi.

Se negli ultimi tempi dunque il finish glossy e glowy ha acquisito sempre più popolarità fra fondotinta e correttori che vengono utilizzati per la base, ma anche fra primer, blush e setting spray che oltre a fissare il makeup lo ricoprono di una “patina” rugiadosa, lo stesso discorso vale anche per tutto ciò che ruota attorno all’eye makeup. Texture satinate e “acquatiche” ricoprono infatti occhi, palpebre e arcate sopracciliari, in un tripudio di lucentezza senza eguali.

Ed è proprio qui che affonda le sue radici il Glossy Eye Look.

Come creare il Glossy Eye Look

Prepara le palpebre

Per realizzare un trucco occhi effetto bagnato che duri nel tempo e non si sposti o rovini, è necessario munirsi di un primer che fissi tutti i prodotti che verranno applicati sulle palpebre precedenti al gloss. Opta per un primer dalla tenuta extra forte e applicalo su tutta la palpebra per ottenere una base liscia e omogenea sulla quale distribuire poi l’ombretto e attendi che si asciughi completamente prima di procedere.

Applica gli ombretti o l’eye-liner

Partendo dal presupposto che obiettivamente qualsiasi tipologia di trucco occhi può essere resa glossy, è importante tenere a mente alcune linee guida principali.

Rendere un look glossy impeccabile risulterà più facile se utilizzeremo degli ombretti in polvere e chiari: questo perché, nel momento in cui dopo una lunga giornata il makeup tenderà a depositarsi nelle pieghe degli occhi, lo stacco fra il colore delle nostre palpebre e quello delle polveri utilizzate non sarà così in contrasto da saltare all’occhio come prima cosa. Utilizzare infatti ombretti neri, grigi, blu scuri o coprire tutta la palpebra con l’eye-liner nero (e applicarci sopra il gloss) risulterà meno funzionale nel tempo a livello di resa generale. Anche per quanto riguarda gli ombretti liquidi dalle texture brillantante e sparkling la questione si fa più spinosa: nulla vieta di rendere glossy un look scintillante ma, la texture già difficilmente omogenea dei liquid eyesahdow risulterà probabilmente ancora più disomogenea con il gloss, creando piccoli agglomerati di brillantini nelle pieghe e distribuendosi non uniformemente. Infine, anche riuscire a sovrapporre precisamente il gloss sopra a una linea di eye-liner senza uscire dai bordi e rischiare che lo stesso eye-liner sbavi, non è un’impresa semplicissima. Per realizzare questo makeup dunque, sono necessari alcuni accorgimenti a livello di scelta delle texture ma tutto dipende dall’utilizzo che faremo di questo trucco: se si tratta di un veloce reel per Instagram o di un look che deve durarci tutto il giorno. In ultimo luogo, se non te la senti ancora di uscire dalla tua comfort zone e rischiare, nulla ci vieta di apprezzare anche un semplicissimo glossy look nude realizzato applicando il gloss sulle palpebre senza alcun colore precedente!

Aggiungi il gloss

L’ultimo passaggio consiste proprio nell’applicare (possibilmente con un pennellino piatto) il gloss sulle palpebre. Il metodo più veloce per farci ottenere quell’effetto glossy lucido e riflettente che tanto adoriamo, è utilizzare proprio un lucidalabbra - attenzione agli ingredienti irritanti - trasparente ma, l’opzione più sicura e performante è acquistare uno specifico gloss per occhi.