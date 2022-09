Glitter e matte insieme: tutte pazze per il fan shape eyeshadow

I l fan shape eyeshadow è l'ultima tendenza in fatto di make up: un trend easy e divertente per brillare sempre!

Glitter e matte insieme: il fan shape eyeshadow è il make up del momento, l’ideale per accendere lo sguardo e catturare l’attenzione. Quando si parla di trucco occhi le novità non mancano e l’ultima arriva direttamente dai social dove sta spopolando il fan shape eyeshadow.

Di cosa si tratta? In sostanza è una evoluzione del classico e intramontabile smokey eyes, realizzato però mixando alla perfezione tre colori con finish differenti. Il risultato è uno sguardo al top e difficile da dimenticare!

Il bello del fan shape eyeshadow è che lascia spazio alla fantasia. L’unico imperativo è quello di scegliere ombretti che siano perlati e shimmer per conferire all’occhio un aspetto super luminoso ed evitare che sembri chiuso e cupo. Polveri e pigmenti sono l’ideale, meglio se waterproof per una lunga tenuta. In questo modo sarai perfetta da mattina a sera senza problemi.

Questa è l’unica regola, per il resto…scatenati! Prova, ad esempio, l’azzurro, il verde e il bronzo, mentre se vuoi osare segui l’esempio di Valentina Ferragni, creando uno smokey eyes con il rosa, il giallo e il bianco shimmer. Da provare anche argento, azzurro chiarissimo e marrone matt, mentre l’accostamento blu metallizzato, nero e marrone è sempre una garanzia di eleganza.

Come si realizza il fan shape eyeshadow? Scegli i tuoi colori, poi parti con la base, utilizzando un primer occhi. Applica prima l’ombretto metallizzato e della tonalità più scura, al centro dell’occhio utilizza il prodotto con un finish perlato, infine termina con l’ombretto matte. Per sfumare usa un pennellino e sfrutta una matita per definire l’occhio. Il trucchetto per un fan shape eyeshadow perfetto sta nell’applicazione dei prodotti: usa un pennello con setole piatte e per un effetto ancora più shine bagnalo leggermente.

Termina con eyeliner in gel e spugnetta bagnata per eliminare i residui di trucco. Il risultato ti lascerà a bocca aperta! Se sei poco pratica con ombretti e pennelli sostituiscili con delle matite da sfumare delicatamente. Non preoccuparti se inizialmente ci saranno piccole imperfezioni, ma lasciati guidare dalla fantasia. Il resto lo faranno l’eyeliner e il mascara, perfetti per enfatizzare ancora di più lo sguardo. Termina il beauty look creando una base luminosissima, con blush e correttore. Non dimenticare il rossetto che dovrà essere nude, meglio se con una formulazione che renda le tue labbra super luminose.