Giorgia Soleri, sempre più pink: tocchi rosa e strass per un beauty look al top

I makeup rosa e impreziositi dagli strass sono il must di questa estate e questo beauty look di Giorgia Soleri ne è l'ennesima conferma

Sarà che deve uscire il nuovo film di Barbie con Margot Robbie e siamo tutte impazzite per i total look rosa e i glitter, ma il makeup che Giorgia Soleri ha condiviso sui social sta facendo letteralmente impazzire le makeup addicted sul web e non solo.

La modella e influencer, nota anche per essere la ragazza di Damiano David, cantante dei Maneskin, ha conquistato Instagram con un makeup sui toni del rosa, impreziosito da strass arancio.

Incarnato perfetto e puntare tutto sugli occhi

Per poter far risaltare così lo sguardo, il trucco è che il resto del makeup sia senza imperfezioni e sobrio, per non rubare la scena agli occhi: ecco allora che Giorgia Soleri sceglie una base leggera per un incarnato perfetto e omogeneo e un rossetto discreto, giusto per dare un tocco di colore alle labbra. Sule guance? Solo un po' di terra per un effetto sunkissed.

Ma il vero gioco di magia è sul makeup degli occhi: un ombretto fucsia su tutta la palpebra fa da cornice al tocco di stile: una riga di strass arancioni che seguono la linea dell'occhio e regalano intensità e magnetismo allo sguardo, quasi come l'egyptian eyeliner.

Impeccabile poi la scelta dei colori, in abbinamento al minidress rosa con stampa optical da Barbie, in perfetto stile girl power.

Perfetta anche l'acconciatura che non distrae dal makeup e anzi lo fa risaltare: a parte l'iconica frangetta di Giorgia Soleri, tocco di stile che la rende subito riconoscibile, i capelli sono tirati indietro in uno chignon alto super cool che mette in luce anche i bellissimi orecchini dorati a forma di cuore.

Un look cool e fresco, perfetto per le serate estive e che si può copiare in modo facile e veloce per brillare nelle notti d'estate: scommettiamo che vedremo tantissimi makeup con gli strass nelle prossime settimane?