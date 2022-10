Giorgia Soleri ce lo riconferma: il double wing eyeliner è davvero il top

S guardo magnetico e fascino senza fine? Il double wing eyeliner di Giorgia Soleri è la tendenza makeup da imitare subito

Influencer, modella, poetessa. Giorgia Soleri è davvero unica nel suo genere. Un mix di talenti, successi e di capacità. Come quella di dare un fascino esclusivo alle diverse tendenze che si susseguono e che su di lei acquistano un’allure magica, di pura bellezza. Un’icona di stile da cui farsi ispirare, per esempio imitando il suo makeup e il suo trucco occhi, un double wing eyeliner da lasciare letteralmente senza fiato. Un beauty look magnetico, sfoggiato sul suo profilo Instagram e che le dona un’aria affascinante e dall’effetto seducente. In perfetto stile rock ma con un tocco di romanticismo.

Difficile replicarlo? Assolutamente no! Perché per realizzare il double wing eyeliner di Giorgia Soleri basta davvero poco. Solo i prodotti giusti e un po’ di precisione. Per questo beauty look dall’effetto wow assicurato, infatti, servono un eyeliner nero e opaco, mascara e la voglia di stupire con uno sguardo super magnetico e dall’aria accattivante Per un double wing eyeliner super stiloso e che non vorrai mai più lasciare.

La prima cosa da fare, quindi, è realizzare una base trucco occhi a regola d’arte, passando uno strato leggero di primer, per garantire massima tenuta al tuo makeup. Da qui non ti resta che procedere con la stesura dell’eyeliner, creando la tua doppia ala con un paio di abili mosse da vera makeup artist. Come? Tracciando prima una linea che segua la rima superiore dell’occhio, terminandola con una piccola ala che si allunga verso l’esterno dello stesso, in modo da aderire perfettamente al disegno naturale dei tuo occhi. Poi, passando nuovamente l’eyeliner sulla rima superiore ma alzandoti di pochi millimetri.

Il risultato? Una doppia linea scura definita e netta. Per finire il tutto, poi, non dimenticare il mascara, un alleato utile a volumizzare le ciglia e a enfatizzare lo sguardo. Per un double wing eyeliner intenso e super femminile.

Che dire, non ti resta che provare anche tu questo makeup di tendenza, abbinandolo a un rossetto nude e garantendo ai tuoi occhi il massimo splendore e tutta l’attenzione che si meritano. Sfoggiando un beauty look super sexy e che ti farà sentire una vera queen.