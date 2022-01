A giscono come una bacchetta magica per correggere forma irregolare, peli ribelli e persino piccoli buchi: i gel sopracciglia sanno davvero rimodellare i peli per creare una cornice unica attorno allo sguardo.

Avere sopracciglia folte e perfette é un vero must per qualsiasi makeup che voglia mettere gli occhi in primo piano. Ecco perché nel tuo beauty-case non può davvero mancare un gel sopracciglia, ovvero, il prodotto ideale per “mettere in piega” i peli e creare lo stile che preferisci per le tue eyebrows. Un alleato utilissimo per dare la forma giusta alle sopracciglia e mantenerle perfette per tutto il giorno. Le tendenze, in fondo, parlano chiaro: l’effetto da ottenere è quello della laminazione, perfetto per rendere le sopracciglia pettinate e fissate all’insù. L’effetto, ovviamente, dovrebbe essere curato, ma naturale per mantenere il disegno creato con la depilazione sopracciglia. Insomma, un gel fissante è può davvero cambiarti la vita. O, almeno, le sopracciglia!

Cos’è un gel sopracciglia?

Intuire cosa sia esattamente un gel fissante per sopracciglia non è difficile. Si tratta di un prodotto composto da una texture in gel (ovviamente) e da uno scovolino identico a quello del mascara. Una combinazione che ti permetterà di lavorare i peli, mettendo in ordine le sopracciglia e fissandole. Da usare dopo la matita colorata, questo prodotto è davvero indispensabile per disciplinare sopracciglia molto folte e mantenerle in piega.

Come utilizzare un fissante per sopracciglia?

Non sottovalutare la tecnica di applicazione del tuo gel sopracciglia. Se l’applicatore può decisamente facilitarti la vita, infatti, creare un risultato naturale, ma definito è questione di esercizio. Ad aiutarti sarà l’applicatore a scovolino, utile per pettinare le spracciglia. Non è sufficiente per ottenere lo stile che desideri? Prova utilizzando un pennellino angolato, che ti aiuti a lavorare ogni singolo pelo, indirizzandolo dove preferisci. Non dimenticare di utilizzare una matita colorata per riempire i buchi: i gel fissanti per sopracciglia, infatti, sono generalmente trasparenti e non ti aiuteranno a far apparire le sopracciglia più piene.

I migliori gel sopracciglia trasparenti, fissanti e waterproof 1/8 Invisible Crush Color Trend di Avon è il gel per sopracciglia dalla formula invisibile che definisce le sopracciglia in modo ultra preciso. 2/8 Il gel fissante per sopracciglia 24-hr Brow Setter di Benefit Cosmetics modella le sopracciglia e fissa il trucco lasciando i peli morbidi e perfettamente acconciati, ma senza residui. 3/8 Lash & Brow Designer Mascara in Gel per Ciglia e Sopracciglia è il gel sopracciglia di Catrice dalla texture trasparente, a lunga durata e ad asciugatura rapida che permette di pettinare le sopracciglia e definire lo sguardo con un finish naturale. 4/8 Charlotte Tilbury ha pensato a un gel come Brow Fix per mantenere le sopracciglia elastiche e lucenti fino a 24 ore. L'effetto è da supermodel.

5/8 Il gel fissante per sopracciglia Hey Broh di Espressoh unisce una texture a base d'acqua e un colore trasparente per nutrire le sopracciglia e lasciare in piega tutto il giorno. L'estratto di semi di lino, inoltre, intensifica e rafforza il pelo, senza appesantire le sopracciglia. 6/8 Il mascara in gel per ciglia e sopracciglia di Essence regala una forma perfetta alle sopracciglia, coccolandole e lasciandole perfettamente in piega. 7/8 Vegano e formulato con olio di cannabis sativa, Kush Clear Brow Gel di Milk Makeup è il gel per sopracciglia che scolpisce lo sguardo con una formula gentile e rispettosa dell'ambiente.

8/8 Eyebrow Gel Fix & Define è il mascara in gel fissante a lunga tenuta per sopracciglia che combina una texture trasparente e leggera a un applicatore pratico e ideale per creare ogni tipo di look. PREV NEXT