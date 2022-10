L a base viso è fondamentale per un trucco ben riuscito e senza errori, ecco perché applicare il fondotinta alla perfezione è la regola numero uno da seguire

Dalla scelta all'applicazione passando ai piccoli trucchi del mestiere: applicare il fondotinta senza errori non è così semplice ed è facile sbagliare. Facile pensare solo al colore sbagliato, al sottotono errato o a un prodotto in disaccordo con il proprio tipo di pelle, ma dietro a tutto questo c'è molto di più e, soprattutto, c'è modo di evitare tutto questo.

Quali sono gli strumenti giusti? Come applicarlo? Come ritoccarlo durante il giorno? Qui tutte le risposte per evitare gli errori nell'applicazione del fondotinta.

Qual è l'errore più comune che si fa durante l'applicazione del fondotinta

Applicare al meglio il fondotinta vuol dire avere una base attenta e pronta per far risplendere tutti gli altri prodotti, come blush, bronzer e non solo. Ma prima di sbagliare l'applicazione del fondotinta, è bene ricordarsi che la pelle deve essere preparata alla perfezione: pulita, idratata a fondo e senza la presenza di aree secche o simili. Per farlo, è bene porre estrema attenzione alle skincare e, nel caso, aggiungere anche un primer che, in base alle tue esigenze, può avere diverse funzioni: correttivo, mattificante, levigante, illuminante e non solo.

Tra gli errori più comuni durante l'applicazione del fondo, sicuramente, c'è l'ordine corretto dei prodotti. Se ormai tutti sanno che skincare e primer vengono per primi, ancora oggi c'è grande confusione sull'ordine di correttore colorato, fondotinta e concealer. Se si parla di correttore colorato, quindi pensato per correggere cromie come i rossori grazie al concealer verde, è bene utilizzarlo come primo step in modo da sfumare poi il colore con il fondotinta che verrà applicato in un secondo momento. Per quanto riguarda, invece, la correzione di occhiaie e correttore illuminanti è bene, invece, utilizzarli dopo l'applicazione del fondotinta in modo da non andare a correggere in modo eccessivo le aree che ne hanno bisogno.

Attenzione anche alla sfumatura. Sì, il fondotinta è pensato per il viso, ma questo è collegato al collo e ad altre parti del corpo come le orecchie. Tra gli errori più gravi, e visivamente peggiori, ci si ritrova spesso a notare un notevole stacco di colore tra il viso e il collo. Per questo motivo, il consiglio da seguire oltre a scegliere la giusta tonalità, è sfumare con attenzione il prodotto anche sul collo e, con il pennello o la spugnetta leggermente sporca di prodotto, passare il fondo anche sulle orecchie. Solo in questo modo si otterrà un effetto completo e uniforme.

Con quale strumento applicare il fondotinta?

Tra spugnette e pennelli è facile perdersi e sbagliare strumento per l'applicazione del fondotinta. Ad esempio, chi cerca una coprenza flawless e naturale, è meglio che opti per una blender umida: questa, trattenendo il prodotto in superficie, donerà un piacevole effetto sull'incarnato ma senza esagerare. Stessa cosa, ad esempio, è possibile ottenerla con l'applicazione a pennello, ma non il classico a lingua di gatto, ma uno in fibre sintentiche e più vaporose. Grazie ai movimenti circolare sul volto, l'effetto finale sarà estremamente naturale senza rinunciare alla coprenza.

Chi invece è alla ricerca di un effetto più coprente e intenso, può utilizzare per applicare il fondotinta il classico pennello a lingua di gatto. Le fibre compatte e fitte, infatti, permetteranno un effetto molto più compatto e, questo brush, si sposerà alla perfezione anche con formule più corpose e compatte. Con questo pennello, poi, il consiglio è di applicare il fondotinta dal centro del volte verso l'esterno, sfumando al meglio il colore sul volto.

Per la scelta dello strumento, è importante anche tener conto della formula e della texture del prodotto che si andrà ad applicare sul viso. Ad esempio le formule in polvere minerale preferiscono l'uso del kabuki, mentre i compatti si sposano alla perfezione con le spugnette piatte che aiutano l'applicazione a pressione.

Rimediare agli errori post applicazione: è possibile?

Niente è perduto quando si applica il fondotinta, la cosa importante è trovare la giusta soluzione. Ad esempio, se si sbaglia ad acquistare il colore si può sempre utilizzare il fluido per il contouring o, aggiungendone solo una goccia alla crema, come skin tint per l'estate quando la pelle si colora grazie al sole.

Se invece dovessi accorgerti di aver sbagliato qualcosa durante l'applicazione del fondotinta, ricorda che niente è perduto e tutto è rimediabile. Un trucco, infatti, che pu tornare utile è di inumidire una blender e picchiettare il fondo sul viso: in questo modo sarà possibile compattare al meglio il prodotto e, eventualmente, sfumarlo anche sul collo e sulle orecchie.

Non dimenticare, poi, di avere sempre una cipria a portata di mano: basterà prelevarne pochissima e, con l'aiuto del pennello, potrai sfumare al meglio il prodotto rendendo il tutto più uniforme.

1/6 Deborah Milano, 24 ORE PERFECT 2/6 Fenty Beauty, Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation 3/6 Guerlain, Parure Gold Skin Matte 4/6 RVB LAB, Hydra Booster Foundation 5/6 KVD Beauty, Good Apple Skin-Perfecting Foundation Balm

6/6 Chanel, Les Beiges Touche De Teint PREV NEXT