Focus sugli occhi, il resto è nude: il makeup di Hunter Schafer è da imitare

S emplice, naturale, nude, praticamente perfetto. Un makeup come quello di Hunter Schafer valorizza lo sguardo e catalizza l'attenzione di tutti, provare per credere!

Se la notte degli Oscar ci ha lasciato qualcosa di cui parlare davvero, ai primissimi posti della classifica non possiamo non inserire anche il makeup sfoggiato dall’attrice e modella Hunter Schafer. Un trionfo nude (e non solo nel trucco) con un focus sugli occhi, semplice ma di grande effetto. Un trucco che è la quintessenza della semplicità ma che ha saputo conquistare i flash dei fotografi e i like dei suoi follower. Come dire, il massimo risultato con il minimo sforzo.

Perché se c’è una cosa che salta subito all’occhio del makeup dell’attrice è la sua straordinaria invisibilità. Un trucco nude realizzato alla perfezione. Un no makeup di altissimo livello, capace di uniformare l’incarnato delle talentuosa protagonista di Euphoria e che ne valorizza ogni dettaglio e lineamento. Il tutto giocando in modo delicatissimo con i chiaro scuri naturali del volto e impreziosendo il makeup con un tocco di colore a enfatizzare unicamente lo sguardo.

Un trucco, quello dedicato agli occhi, che tocca le tonalità dell’arancio e della terra, utilizzando l’ombretto quasi come un eyeliner bold. Ma lasciando la palpebra nude, luminosa e naturale. Un makeup che ha saputo rendere super magnetico e intenso lo sguardo di Hunter Schafer, donandole un fascino e un allure davvero eccezionali.

E che ha potuto valorizzare ancora di più l’aspetto quasi etereo dell’attrice e modella in modo semplice, naturale, praticamente perfetto. Il tutto anche grazie all’acconciatura scelta per l’occasione. Semplice, morbida, con una riga centrale a dare simmetria e regolarità all’intero look.

Che dire, se state cercando un makeup in grado di stupire senza capire come, di attrarre in modo discreto ma di grande impatto e di conquistare fin dal primo sguardo, quello di Hunter Schafer è la soluzione alle vostre domande. E se poi volete aggiungere quel qualcosa in più al vostro beauty look, beh, tirate fuori tutto il fascino che è in voi e la vostra carica di seduzione, e l’effetto sarà assicurato.