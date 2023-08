Festival di Venezia 2023: i beauty look più belli sfoggiati dalle star

G iorno per giorno ti sveliamo i look più belli sfoggiati dalle star in Laguna. Non perdertene neanche uno

Anche se al Festival del Cinema di Venezia sono i film ad essere in gara per aggiudicarsi il Leone d'oro, ogni red carpet e sbarco in Laguna sarà l'occasione per una sfida a colpi di look.

Giàalla serata inaugurale abbiamo avuto un assaggio di quello che sarà l'80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e non abbiamo dubbi sul fatto che ci terrà incollate ai social (e non solo) per vedere quale asso nella manica hanno in serbo le attrici, modelle e influencer presenti alla manifestazione.

Se sei curiosa di sapere quali sono le tendenze di trucco e capelli - e già dalla prima serata ne abbiamo trovate un po' - ti basterà guardare la gallery qui sotto, cch aggiorneremo di giorno in giorno.

Caterina Murino

Iniziamo subito con Caterina Murino, madrina di questo Festival. Bellissimo l'occhio smoky marrone e il rossetto nude, ma il vero asso nella manica di questo look sono i capelli mossi, voluminosi e super luminosi firmati Massimo Serini per Kérastase. Il trucco è firmato Armani Beauty.

Mariacarla Boscono

Capello lungo e liscio nero corvino, che fa da contrasto alla pelle diafana. Sopracciglia perfettamente definite, una leggera matita sugli occhi e un velo di rossetto completano il look.

Cecilia Bertozzi

L'attrice Cecilia Bertozzi arriva all'Hotel Excelsior con un make-up no make-up e capelli mossi un po' selvaggi. Un trucco naturale tutto da copiare, ma ora aspettiamo la trasformazione sul red carpet.

Da un look acqua e sapone a uno etereo e impalpabile. Il trucco gioca con dei sottilissimi toni del rosa leggermente iridescenti e i capelli, firmati Cotril, sono acconciati in una morbida treccia che completa l'immagine da Venere botticelliana.

Sara Ciocca

Un beauty look immacolato ed etereo quello dell'attrice Sara Ciocca, che sbarca al Lido con un un velo di ombretto e un tocco leggero di rossetto. Stiamo per assistere al ritorno degli hairpin che lei usa per tenere a bada il ciuffo laterale?

Giovanna Scotti

Al suo arrivo a Venezia, la TikToker parmigiana sfoggia un boyfriend bob mosso, ma il punto focale del suo beauty look sono gli occhi, enfatizzati da un leggero smokey eye bilanciato da un velo di blush aranciato sulle guance e un leggero rosa nude sulle labbra.

Jourdan Riane

Un trucco che si fonde perfettamente con l'incarnato e ciglia da Bambi come colpo di scena per l'influencer Jourdan Riane che raccoglie i capelli in un tiratissimo chignon da ballerina. L'idea da rubare? Un foulard o un twill nei capelli ton-sur-ton con l'outfit, che dà una marcia in più all'acconciatura.

Elisa Visari

Capelli raccolti e due ciuffi che incorniciano il viso per l'attrice Elisa Visari. Il trucco risalta l'incarnato dorato e lo sguardo è intensificato da una generosa riga di kajal sulla rima inferiore, firmata Armani Beauty.

Paola Turani

Capelli liscissimi e trucco classico per Paola Turani. La pelle è dorata e luminosa e gli occhi sono enfatizzati da tanto mascara e ciglia finte e infine un rossetto rosso e cremoso. Hair by Nico Vinci per Kérastase.

Bianca Balti

Anche per la modella Bianca Balti i capelli sono lisci e sciolti, ma lascia volume alle radici. Il trucco è elegante e sofisticato sui toni del rosa pesca su occhi, labbra e guance. Essenziale e timeless.

Madisin Rian

Labbra nude blush rosa e sugli occhi un ombretto grigio creano un look di ispirazione Y2K, ma molto, molto più sofisticato. Armani Beauty.

Danielle Marcan

Punta tutto sugli occhi evidenziati non solo da un eyeliner grafico con cut crease, ma anche da un'abbondante dose di kajal sulla rima inferiore, firmato Armani Beauty. Le labbra invece sono nude per l'influencer Danielle Marcan, che completa il beauty look con uno chignon alto e due grosse ciocche divise da una riga diagonale che incorniciano il viso.

Romane Iannaccone

L'influencer Romane Iannaccone sorprende con un raccolto inaspettato: lo chignon alto è accompagnato da un tirabaci che cade perfettamente in mezzo agli occhi e i Mermaid eyes allungano lo sguardo all'infinito. Make-up Armani Beauty.

Toni Garrn

Altre vibes Y2K dall'acconciatura di Toni Garrn, creata da Cotril, con lo chignon avvitato e alto e i morbidi ciuffi laterali. Come altre colleghe, il trucco di prevede l'uso di bronzer e rosa nude: impossibile sbagliare. Make-up Armani Beauty.