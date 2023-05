Festival di Cannes 2023: tutti i migliori beauty look 

D al makeup alle acconciature, tutti i look più belli della 76esima edizione del Festival di Cannes aggiornati serata per serata



La serata inaugurale del 16 maggio ha aperto le danze della 76esima edizione del Festival di Cannes 2023 che, nei prossimi 11 giorni, ci terrà incollati agli schermi in attesa di scoprire quali delle nostre star e celebrities preferite varcheranno il red carpet.

Sotto ai riflettori, infatti, vedremo sfilare i più significativi nomi dello star system insieme agli attori protagonisti delle pellicole e, come ogni anno, accanto all’interesse per il cinema spiccherà senza ombra di dubbio anche quello per i beauty look delle celeb. Ogni sera assisteremo a una vera e propria rassegna di makeup e acconciature da favola, studiata appositamente per farci sognare ad occhi aperti fra look nude ed eleganti, trucchi incentrati sui colori degli abiti e qualche tocco di stravaganza da sempre previsto.

Il tappeto rosso di Cannes si appresta dunque ad accogliere la crème de la crème delle star in un tripudio di beauty look indimenticabili tutti da scoprire.

Paola Turani

Paola Turani incanta il red carpet con un look dal perfetto glam hollywoodiano: il rossetto scuro color mirtillo risalta sulla pelle diafana e luminosa, mentre gli occhi azzurrissimi sono incorniciati da un eyeliner nero sottile con codina nell’angolo interno dell’occhio e ombretto shimmer. I capelli, color cioccolato caldo, sono lasciati sciolti e boccolosi, con onde ampie e cotonatura sull'attaccatura.

Pom Klementieff

Un makeup abbinato al colore dell’abito quello di Pom Klementieff, che sottolinea lo sguardo con un eyeliner affilato viola iridescente above e under-eye e un ombretto lilla shimmer, che trionfano su un makeup look dal rossetto e dal blush rosati. Per quanto riguarda l’acconciatura, i capelli sono lasciati sciolti in un caschetto sleek e leggermente wet con riga laterale.

Brie Larson

Brie Larson accosta a un abito dorato e argentato con paillettes un makeup nude e semplice. Una sottilissima linea di eyeliner (probabilmente creata con una matita sfumata) risalta su un ombretto neutro, abbinato a un rossetto cremoso e bronzer e blush monocromatici. I capelli, lasciati sciolti, presentano onde morbide e voluminose.

Elle Fanning

Curato da Erin Ayanian Monroe con prodotti L'Oréal Paris, il makeup di Elle Fanning è un omaggio al romanticismo e all’eleganza senza tempo. Labbra e guance rosate - che donano al look un’aria fresca ed etera - vengono abbinate a un eyeliner sottile e a uno chignon intrecciato e tirato indietro.

Catherine Zeta-Jones

Spopolano gli abbinamenti abito-makeup per questo Cannes 2023 e anche Catherine Zeta-Jones cede dunque al fascino del look monocromatico, sfoggiando un trucco occhi incentrato su un ombretto rosso-bordeaux. Completano l’opera un rossetto nude con gloss come top coat, un blush rosato freddo e una linea di eyeliner sottile.

Alessandra Ambrosio

Anche per Alessandra Ambrosio un makeup en pendant con l'abito, sulle nuances del magenta, terracotta e bordeaux con un tocco di shimmer sulla palpebra mobile e come punto luce e labbra luminose e specchiate. I capelli, raccolti e adornati dal cappuccio, sono tirati indietro senza riga.

Naomi Campbell

Meravigliosa Naomi Campbell in un look relativamente semplice, ma decisamente on point. Lo sguardo felino e allungato viene sottolineato e accentuato da una riga di eyeliner nero con codina, mentre un leggero eyeshadow perlaceo diffuso abbellisce il trucco occhi, che viene abbinato a labbra nude e capelli lunghi, lisci e lasciati sciolti.

Fan Bingbing

L'attrice cinese calca il red carpet con un look caratteristico: i capelli sono raccolti in un’acconciatura tipica e architettonica, mentre un rossetto ciliegia lucido e un eyeliner con codine all’insù formano un makeup classico ma interessante.

Helen Mirren

Che dire: Helen Mirren punta tutto sul…blu. Se il makeup dell’attrice si può riassumere in due parole (semplice e nude), non si può dire lo stesso dell’hairstyle. I capelli infatti, raccolti in un’acconciatura messy e irriverente, sono stati tinti di turchese, azzurro e indaco per l’occasione, in abbinamento all’outfit celeste.