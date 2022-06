L’eyeliner verde di Natalia Paragoni è un omaggio a Euphoria

D alle ragazze della celebre serie tv Euphoria alle celeb italiane, l’eyeliner verde si conferma protagonista della stagione

In tema beauty le tendenze si susseguono in modo talmente vorticoso che, a volte, stare al passo non è semplice. In un turbinio di ispirazioni che spesso durano il tempo di un make up look, uno dei prodotti che non sembra diminuire il proprio fascino è l’eyeliner colorato.

Avvistato a inizio anno sulle ragazze di Euphoria e poi su molte altre celeb del calibro di Chiara Ferragni o Bella Thorne, si conferma tra i protagonisti assoluti anche di questa estate 2022. La nuance più cool del momento? Il verde, come dimostra Natalia Paragoni, che ha scelto proprio un eyeliener di questo colore per accendere il proprio sguardo.

L’eyeliner verde è un inno alla libertà

Il green è il colore del momento. Non sempre considerato quanto merita dai make up artist, raramente è posto al centro di un beauty look, nonostante quando ciò avvenga il risultato sia indubbiamente riuscitissimo.

La scelta di Natalia è stata quella di usarlo sotto forma di eyeliner, da abbinare ad un abito verde accesissimo, così da formare un total look monocromatico che si sposa benissimo anche con la pelle abbronzata dell’influencer e la sua chioma leonina bionda.

Per realizzare un look green come quello di Natalia basta prendere un eyeliner verde della tonalità che preferisci, il suo è abbastanza scuro e delicato ma esistono anche versioni fluo o con glitter, che in estate conferiscono un’allure ancora più rock e glam. Inizia tracciando una codina dall’angolo esterno dell’occhio, cercando poi di non esagerare con lo spessore del triangolino che andrai a formare, ma di insistere piuttosto sulla lunghezza. Il colore dell’eyeliner, infatti, è deciso e non serve usare una grande quantità di prodotto per renderlo protagonista. Per lo stesso motivo, anche la linea sulla rima superiore dovrebbe essere piuttosto sottile.

Se questo modo di usare l’eyeliner ti sembra troppo semplice puoi stenderlo seguendo mood più grafici, esattamente come le ragazze di Euphoria.

Prodotti alternativi con i quali realizzare lo stesso look

Se il verde ti piace ma non hai un eyeliner di questa nuance a disposizione niente paura, puoi ricreare lo stesso look anche con una matita occhi del medesimo colore o in alternativa, con un ombretto, purché sia anch’esso green. Procurati un pennellino piccolo con le setole piatte, usalo per stendere il prodotto esattamente come faresti con il pennellino dell’eyeliner e il gioco è fatto.