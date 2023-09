V alorizzare una palpebra incappucciata con l'eyeliner non è impossibile: con qualche piccola attenzione, infatti, il risultato è uno sguardo da star

Non tutti gli occhi sono uguali: esistono molte forme diverse, da quelli infossati a quelli vicini, lontani, all'ingiù, all'insù. Silhouette da valorizzare con la giusta combinazione tra matita, ombretto e eyeliner, giocando con colori e texture, finish e metodi di applicazione. Tra le numerose forme di occhi, quelli con palpebra cadente risultano spesso una sfida in fatto di make up a causa della palpebra fissa che tende a sormontare quella mobile: lo "spazio" per creare, infatti, può apparire troppo ridotto. La tentazione, poi, è quella di cedere unicamente a combinazioni di chiaroscuri che possano valorizzare il trucco per occhi incappucciati, abbandonando linee e tratti grafici. Un sacrificio non necessario: l'eyeliner per la palpebra incappucciata non è solo una bellissima alternativa, ma anche una scelta di tendenza. Parola di celeb!

Come riconoscere gli occhi incappucciati

Dal punto di vista clinico la ptosi palpebrale - o palpebra cadente - consiste in un abbassamento completo o parziale della palpebra fissa, che sembra ricadere al di sopra di quella mobile. Le cause possono essere moltissime, dall'invecchiamento cutaneo a cattive abitudini come fumo, abuso di alcol e cattiva alimentazione, uniti a stress e piccoli traumi, che provocano il cedimento delle palpebre. Una condizione assolutamente naturale e normale, congenita o legata all'età, che non deve essere in alcun modo preoccupare.

Eyeliner palpebra cadente: come metterlo e a chi sta bene

La palpebra incappucciata può sembrare difficile da valorizzare con l'eyeliner. Colpa della poca superficie a disposizione: la palpebra, infatti, tende a cadere, coprendo quasi completamente la linea dell'eyeliner. Proprio per questo, posizione e angolazione dell'eyeliner sono tutto: la linea, infatti, dovrà essere piuttosto diritta e non raggiungere la parte più interna dell'occhio. L'ideale è fare in modo che l'eyeliner parta dall'attaccatura delle ciglia, allungandosi verso l'esterno senza superare la piega dell'occhio. Una struttura semplice, da completare a piacere: oltre al colore dell'eyeliner, puoi realizzare una linea spessa o molto sottile, definita dal contrasto con il correttore o più sfumata. Il tocco finale sarà dato dal mascara, fondamentale per aprire lo sguardo e valorizzare la palpebra cadente.

