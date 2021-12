A vere uno sguardo profondo, ammaliante o seducente è tutta una questione di…ciglia! Ecco perché, oltre a un ottimo mascara, tra gli alleati infallibili per un trucco occhi drammatico non possono mancare le extension ciglia. Un piccolo imbroglio? Forse, ma il tuo trucco occhi ringrazierà!

Quando si tratta di extension ciglia, le domande sono tante. In primis, cosa aspettarsi da un trattamento di questo tipo. La risposta, in questo caso, è semplice: uno sguardo irresistibile. Le extension ciglia, infatti, sono vere e proprie ciglia finte, da applicare in modo semipermanente sopra quelle naturali. Un trattamento ciglia che può allungarle, incurvarle o renderle più voluminose. E, addirittura, cambiarne il colore, optando per un effetto mascara o per illuminare lo sguardo con colori estrosi e sorprendenti. Un toccasana per ottenere un effetto “mascara permanente” adatto a ciglia di tutte le lunghezze. Nessun pericolo per la loro salute perché, se ben applicate da un professionista, le extension non rovinano il pelo. Ma potrebbero avere qualche effetto collaterale: una dipendenza da trucco occhi strepitoso, ad esempio.

Extension ciglia: i pro del trattamento

Adatte a modificare lunghezza, curvatura e spessore, le extension ciglia sono l’ideale per esaltare lo sguardo, anche al mattino appena sveglia. Il principale vantaggio, infatti, è che possono creare una vera e propria cornice attorno agli occhi. L’ideale, se non godi di ciglia naturalmente folte: le extension, infatti, possono rendere gli occhi più intensi ed espressivi. Le extension ciglia, inoltre, sono un valido aiuto anche per ottenere un colore più pieno e visibile. In perfetto stile fake mascara. La soluzione giusta per chi ha ciglia tanto chiare da essere quasi invisibili.

Gli svantaggi di questo trattamento

Lavorando in una zona del viso delicata come il contorno occhi, non serve dire che per le extension ciglia occorre un professionista serio e certificato, che sappia prendersi cura del tuo viso. Il rischio più concreto, infatti, è quello di rovinare le tue ciglia naturali, specie se rade o indebolite. La colla cosmetica utilizzata per applicare le ciglia finte, infatti, potrebbe indebolire il pelo, compromettendone la ricrescita. Soffri di allergia? Una buona idea potrebbe essere testare la colla almeno 48 ore prima ed evitare il contatto immediato con gli occhi. Se la tecnica di applicazione è ben eseguita, le extension ciglia non provocano alcun danno. Una buona regola, però, è ascoltare sempre i consigli della tua lash maker: se ti suggerisce di fare una pausa, ascoltala.

Come si applicano le extension ciglia?

Purtroppo, applicare le extension ciglia non è una cosa che puoi fare da sola. Per farlo, infatti, non occorre solo una colla particolare, ma anche una precisione chirurgica: ogni singolo ciuffetto deve essere attaccato alle ciglia naturali. A influire sulla tecnica di applicazione, naturalmente, è anche l’effetto che si desidera ottenere. Voluminose, lunghe o più incurvate, solo un professionista può determinare la combinazione giusta per valorizzare lo sguardo e la forma dell’occhio. I trattamenti, in generale, sono due: allungamento e infoltimento. Nel primo caso, si procede applicando singole extension sopra le ciglia vere, mentre, nel secondo, occorrono veri e propri ciuffetti. Ovviamente, non si tratta di un trattamento permanente. Le extension hanno una durata di circa 5 settimane, il tempo necessario perché il ciclo di vita del pelo sia completo. Proprio per questo, tendenzialmente è sufficiente aspettare che le ciglia naturali cadano per eliminare quelle finte. Vuoi togliere le ciglia finte prima del tempo? La tecnica di rimozione è semplice, ma l’aiuto di un professionista è sempre la soluzione migliore.

Come truccare (e struccare) le extension alle ciglia?

Una volta ottenuto lo sguardo dei tuoi sogni, non ti resta che trovare il modo migliore per valorizzarlo con il makeup. L’alleato migliore è, ovviamente, un ottimo mascara ad effetto allungante, incurvante o volumizzante. Puoi procedere in due modi: scegliendo una formulazione che amplifichi l’effetto che hai scelto per le tue ciglia o optare per migliorarne un’altra caratteristica. Indubbiamente, l’operazione più delicata riguarda come struccare le extension delle ciglia. Per farlo, ti servono decisamente degli struccanti occhi delicati. Dimentica soluzioni bifasiche e oleose - che potrebbero sciogliere la colla - e opta per un panno struccante o un dischetto di cotone leggermente imbevuto di acqua micellare. Ovviamente, non devi sfregare, ma solo tamponare delicatamente e lasciare in posa lo struccante per qualche minuto. La delicatezza è al primo posto, quando si tratta di extension ciglia!