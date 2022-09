Double up eyeliner? Che trend! Ecco perché è praticamente perfetto

I l double up eyeliner è il make up del momento e ti spieghiamo perché dovresti provarlo immediatamente!

Il double up eyeliner è il trend del momento, quello che ci traghetterà dall’estate all’autunno senza perdere allure. Giù, perché questo must beauty è perfetto in ogni occasione e l’ideale per trasformare un semplice trucco in un capolavoro.

Popolare negli anni Sessanta, il double up eyeliner è tornato di moda grazie a numerose star che si sono lasciate conquistare da questo make up che regala uno sguardo magnetico. Apprezzato da guru beauty e influencer, l’eyeliner doppio impazza sui social fra Tik Tok e Instagram.

In cosa consiste? Semplicemente in un doppio eyeliner dalla linea grafica, disegnato usando il nero oppure due colori differenti. Una tecnica che regala intensità e profondità allo sguardo, catturando l’attenzione. D’altronde il double up eyeliner è un trucco tagliente e super deciso, l’ideale se vuoi rendere i tuoi occhi più espressivi.

Non a caso è un make up amatissimo dalle star di Euphoria e da Chiara Ferragni. Il bello di questo trucco è che, una volta che avrai imparato a realizzarlo, potrai sperimentare, trovando il tuo stile e scegliendo i colori che preferisci. Le varianti sono infinite, così come i prodotti da usare, dagli ombretti nude a quelli fluo, sino ai glitter.

Come crearlo? Prima di tutto realizza una base, preparando la palpebra all’eyeliner. Usa il primer o un correttore, stendendo un velo di cipria alla fine. Poi scegli il tuo stile. L’unica regola? La coda della prima linea di eyeliner dovrà essere sulla zona superiore della tua palpebra e si dovrà congiungere al secondo tratto, posizionato sul lato opposto. Tutto per formare una doppia coda very chic!

Qualche trick beauty? Sfrutta un cotton fioc con acqua micellare per correggere eventuali sbavature o errori. Quando saprai padroneggiare la tecnica non dimenticarti di osare. Realizza non solo linee semplici, ma anche ghirigori e disegni, sia su base naturale che su ombretti colorati. Via libera pure agli eyeliner colorati, al finish glitter, shimmer o matte.

Se sei in cerca di ispirazione sui social troverai quello che fa per te. Prova, ad esempio, il double up eyeliner ispirato agli anni Sessanta con la seconda riga realizzata nella piega della palpebra e inclinata verso il basso. Il tocco finale? Ciglia XXL e il gioco è fatto!

Vuoi realizzare un effetto ottico trendy? Disegna due linee con forma winged, intervallandole con un eyeliner bianco per ingrandire lo sguardo. E per osare ancora di più scegli una riga di eyeliner sotto le sopracciglia, per un cat eye grafico.