A lla sfilata di Schiaparelli a Parigi le star stupiscono con beauty look spettacolari: Doja Cat in rosso e Kylie Jenner in nude

Doja Cat rosso Marte e Kylie Jenner in nude: la sfilata di Schiaparelli porta in scena beauty look spettacolari e favolosi. L’Haute Couture a Parigi ci ha regalato, ancora una volta, spunti molto interessanti non solo per i look, ma anche per il make up. Merito delle star che sono accorse alla sfilata Primavera/Estate 2023 della celebre maison, sfidandosi a colpi di beauty look che lasciano senza fiato.

A stupire il pubblico è stata senza dubbio Doja Cat che, per celebrare la collezione di Daniel Roseberry, direttore creativo della casa di moda, ha deciso di trasformarsi in Marte. Per creare i pezzi presenti in passerella infatti il designer si è ispirato alla Divina Commedia di Dante. Partendo dal rosso, colore simbolo dell’Inferno, Doja ha ideato un make up eccezionale.

La rapper infatti ha indossato un abito bustier red e senza spalline con uno scialle-strascico e stivali sino al polpaccio. Per rendere ancora più unico il look ha però deciso di diventare completamente rossa, dipingendosi anche il volto con questo colore. Non solo: la make up artist Pat McGrath ha realizzato per lei qualcosa di più, ricoprendo la pelle del viso con migliaia di cristalli.

La truccatrice e il suo team hanno applicato più di 30 mila Swarovski su Doja, impiegando la bellezza di cinque ore e creando un effetto a dir poco scenografico. Un make up fuori dal comune che ha visto Doja brillare come nessun altro, tempestata di cristalli e splendida nel suo rosso fuoco.

Ma la rapper non è stata l’unica ad attirare lo sguardo dei presenti (e a stupire con un beauty look incredibile). Kylie Jenner infatti non è stata da meno, presentandosi sul red carpet della sfilata con una testa leonina sul petto. Una riproduzione perfetta in scala 1:1 con fauci e criniera ben in vista e incredibilmente realistici. La creazione poco dopo è apparsa anche in passerella, indossata da Irina Shayk.

Per esaltare un look così audace, la sorella di Kim Kardashian ha scelto un make up nude, puntando su una base perfetta, mascara per intensificare lo sguardo, blush biscotto e ombretto della stessa nuance. Senza dimenticare l’hairstyle che ci ricorda una delle prossime tendenze: la frangia non frangia. Una frangia-ciuffo creata semplicemente spostando sulla fronte una ciocca di capelli della coda alta e fissandola con attenzione, a formare un’onda, grazie al gel. Un’acconciatura che, ne siamo certe, sarà presto virale.