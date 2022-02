Dewy make up: tutti i trucchi e i consigli per una pelle di rugiada

P elle da favola e un viso che richiama alla freschezza e alla dolcezza della rugiada mattutina? Un sogno che con il dewy make up può diventare realtà, in poche e semplici mosse di pura bellezza

Vi piacerebbe sfoggiare un trucco che vi faccia apparire come se foste state baciate direttamente dalla rugiada del mattino? Un beauty look fresco, luminoso, delicato e super naturale, capace di catalizzare lo sguardo di chi vi osserva con note di colore e sfumature di luce a dir poco magiche? Benissimo, allora non potete non provare a realizzare un dewy make up a regola d’arte.

Un trucco unico, amatissimo dalle celeb (e appena lo avrete provato anche da voi) capace di ricreare sul volto l’effetto lucente e naturale della rugiada direttamente sul vostro volto. Evitandovi effetti esageratamente marcati di luce, ma garantendo alla vostra pelle di brillare delicatamente, in poche e semplicissime mosse. Ecco allora come si realizza un dewy make up ben fatto e tutto da ammirare.

Cos’è il dewy make up

Traendo la sua ispirazione dalla rugiada che si forma sulle foglie e sui fili d’erba durante le fresche mattine invernali e non, il dewy make up si presenta come un trucco dal finish e dall’effetto bagnato, luminoso, ma in modo estremamente naturale, uniforme e delicato.

Una tecnica di make up che arriva dall’Oriente ma che in brevissimo tempo si è diffusa anche in Occidente e nel nostro Paese, regalandoci la possibilità di sfoggiare un beauty look in grado di ridurre l’effetto stanchezza e grigiore dal viso, in favore di un make up brillante, luminoso e fresco. Insomma, un trucco che sa di natura e di vera bellezza. Oltre poi ad essere molto semplice da realizzare.

Il Dewy make up, infatti, non è altro che una versione più leggera dello strobing, e anche per questo risulta essere adatto a ogni tipologia di incarnato. Anche a quelle meno uniformi o con imperfezioni (che oltretutto grazie a questa tipologia di make up vengono minimizzate in favore di un risultato omogeneo e lucente).

Come si realizza

La prima cosa da fare quando si vuole realizzare un dewy make up a regola d’arte, quindi, è capire lo scopo di questo particolare trucco, ovvero la possibilità di illuminare il proprio viso in modo naturale e fresco. Andando a valorizzare parti ben precise del volto che, se illuminate in modo corretto (e non eccessivo), possono regalare al viso intero un aspetto solare, riposato e assolutamente strepitoso. Tra queste ci sono:

gli zigomi : sfumando l’illuminante sulla parte alta degli stessi e fino all’arcata sopraccigliare, ottenendo una sorta di “effetto lifting”;

: sfumando l’illuminante sulla parte alta degli stessi e fino all’arcata sopraccigliare, ottenendo una sorta di “effetto lifting”; l’arcata sopraccigliare, aiutando ad aprire lo sguardo;

la fronte, illuminando le tempie se la parte è piccola o agendo sulla parte centrale se la fronte e ampia;

l’angolo interno dell’occhio, per vivacizzare e donare luce allo sguardo;

l’arco di cupido, per far risaltare maggiormente la bocca.

Cosa serve per realizzare un dewy make up davvero perfetto

In secondo luogo, poi, è bene procurarsi tutto il necessario per realizzare questo make up, avendo sotto mano:

un illuminante;

un correttore, fondotinta o una bb cream;

blush o bronzer.

Da usare sia in crema che in polvere a seconda della vostra tipologia di pelle e di come siete solitamente abituate. L’importante è che siano prodotti di ottima qualità.

Come si fa

A questo punto, quindi, compreso lo scopo, le zone di valorizzare e il materiale necessario per farlo, non vi resta che partire e realizzare il vostro dewy make up, in questo modo:

per prima cosa dovrete applicare sul viso una buona crema idratante, massaggiandola delicatamente in modo che venga assorbita del tutto dalla pelle, rendendo morbida, elastica e pronta ad accogliere i prodotti che andrete ad applicare in seguito;

e pronta ad accogliere i prodotti che andrete ad applicare in seguito; una volta fatto, con il vostro/i correttore /i dovrete andare a correggere e minimizzare eventuali imperfezioni o discromie della cute come piccoli brufoletti, occhiaie, rughe, ecc. Uniformando l’incarnato e donandogli un aspetto omogeneo e levigato;

/i dovrete andare a correggere e minimizzare eventuali imperfezioni o discromie della cute come piccoli brufoletti, occhiaie, rughe, ecc. Uniformando l’incarnato e donandogli un aspetto omogeneo e levigato; a questo punto si applica un leggerissimo strato di fondotinta o di BB Cream preferendo un prodotto dal finish leggero per un effetto più naturale e fresco e radioso;

da qui si parte con l’ illuminante , andando ad applicarlo sugli zigomi, l’arcata sopraccigliare, il naso e l’arco di Cupido. Dosando bene le quantità (usate pochissimo prodotto e in piccole zone ) e stendendole in modo omogeneo;

, andando ad applicarlo sugli zigomi, l’arcata sopraccigliare, il naso e l’arco di Cupido. Dosando bene le quantità (usate pochissimo prodotto e in ) e stendendole in modo omogeneo; infine, se necessario e se si desidera donare maggior vivacità all’incarnato, è possibile farlo con una leggera passata di blush o di bronzer ma solo sugli zigomi.

Il tocco in più, finite il vostro dewy make up con un filo di ombretto e rossetto nude o un burrocacao. Per un effetto total nature e un look davvero eccezionale.

Non vi resta che provare questo make up super naturale, regalando al vostro volto un aspetto fresco, privo di stanchezza e super luminoso in pochissime mosse di pura bellezza e di sicuro successo. In qualsiasi occasione vorrete sfoggiarlo, sia di giorno che di sera.