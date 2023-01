Wild ma estremamente chic: il beauty look di Deva Cassel è da imitare

R omantica ed eterea, Deva Cassel si diverte a sperimentare con il suo look e sfoggia così la bellezza senza tempo di una chioma riccia e indomabile

Deva Cassel al photocall di Dior per la Paris Fashion Week 2023

Se è vero che ogni riccio è un capriccio, Deva Cassel ha iniziato il suo 2023 con mille grilli per la testa. La modella più amata di Instagram ha infatti scelto di sfoggiare una chioma riccia e indomabile e un beauty look classico e al tempo stesso pieno di luce.

Dietro ogni look di Deva Cassel trionfa il suo sguardo, capace di richiamare la bellezza unica della mamma, Monica Bellucci, dalla quale ha preso tantissimo. Eppure come lei non c’è nessuno, perché Deva è unica. Solo lei è in grado di valorizzare così tanto un tratto tipicamente mediterraneo, trasformandolo in un’esaltazione del fascino senza tempo del naturale.

In questo look sfoggiato alla Paris Fashion Week, e in particolare alla sfilata haute couture di Dior, Deva Cassel si è semplicemente superata con un nuovo taglio di capelli che trionfa. Un bob curly ribelle e sbarazzino che mette in evidenza il suo sorriso e incornicia gli occhi. Questa scelta così rivoluzionaria esalta ancora di più, se possibile, la bellezza naturale dei suoi tratti. A partire dalle labbra carnose, per poi arrivare allo sguardo magnetico che richiama quello della madre nei mille film in cui l’abbiamo amata.

Deva è una visione nella sua chioma strutturata, fatta di boccoli perfetti nel loro effetto spettinato. Riga nel mezzo, volume a tutto spiano e orecchini ad anello midi per un richiamo ancora più forte alle tradizioni nostrane. Il taglio è lungo fino alle spalle e dal colore scuro, con una scalatura sfoltita sulle punte, per creare tridimensionalità.

Il make-up di Deva Cassel è dolce come lei, e la sua semplicità (così efficace) valorizza lo straordinario cambiamento della chioma. Ancora una volta Deva privilegia le tonalità nude, ricreando quasi un effetto no make up enfatizzato dalle labbra carnose e ben idratate. In risalto le sue gote, armonizzate da una gentile spolverata di blush, e un trucco occhi molto discreto che punta sull’enfasi allo sguardo.

Ancora una volta il segreto della bellezza di Deva Cassel sono le sue sopracciglia folte e bold, che incorniciate dal riccio fuori controllo creano un punto di riferimento preciso per la profondità dei suoi occhi. Lo smokey eyes nelle tonalità quasi naturali si abbina alla perfezione a un generoso mascara.

Ecco, chi desidera imitare i look di Deva deve lasciare che siano gli occhi a parlare: per farlo, il mascara è il miglior alleato possibile, pronto a sottolineare le ciglia folte da cerbiatta.

Ci puoi credere o no, ma lo stesso beauty look, con tanto di riccio ribelle, lo aveva sfoggiato Monica Bellucci nel 2004 in occasione della premiere del film Secret Agents. L’unica differenza è che Monica aveva scelto di portare la scriminatura da una lato. Chi ho la sfoggiato meglio tra le due? Per quanto ci riguarda, entrambi i risultati sono eccezionali e, pur somigliandosi, vanno a enfatizzare i tratti distintivi che le rendono bellissime.