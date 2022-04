I correttori per il viso sono un trucco che tantissimi make-up artist di fama mondiale utilizzano e, dopo aver letto questa mini guida, amerai anche tu.

Non pensare al solito concealer per illuminare o nascondere le occhiaie. Il correttore viso è un vero e proprio strumento che permette di correggere, proprio come dice il nome, alcune aree del viso sfruttando la ruota dei colori.

In tanti, infatti, non sanno che alcuni colori possono contrastarne degli altri andando così ad attenuarli se non a cancellarli. Ma non solo: anche i colori luminosi, infatti, possono aiutare a riflettere al meglio la luce nascondendo le zone d'ombra che possono mortificare il viso.

Ma quali colore usare e come usarli? Ecco la guida da conoscere.

Correttore viola

Pelle spenta e poco luminosa? La risposta è nel correttore lilla o viola. Secondo la ruota dei colori, infatti, sono proprio le sfumature del viola a contrastare i toni giallognoli di pelle e occhiaie. Per questo motivo, spesso, sono i primer viso ad essere leggermente tonalizzati per creare una base più uniforme.

Correttore verde

Cuperose, rossori o piccoli brufoli? La soluzione, in questo caso, è il verde. Potrebbe spaventare a prima vista, ma una volta applicato, il colore andrà a stemperarsi e ad annullare o affievolire i rossori sul viso.

Correttore salmone e arancione

Se le occhiaie sono il tuo cruccio, sappi che probabilmente devi aggiungere al tua beauty case un correttore salmone o arancione. Questa tonalità, infatti, è utile per annientare il colore blu che, spesso e volentieri, caratterizza le occhiaie e i segni di stanchezza.

Correttore giallo

Se hai visto un correttore giallo, non pensare sia una tonalità eccessivamente calda del classico concealer, ma questo colore ha una vera e propria funzionalità. Infatti, questo, svolge un'azione contraria a quello lilla e maschera i toni che virano sul viola. Qualche esempio? Occhiaie, capillari e anche lividi possono essere attenuati grazie a questo colore.

Correttore illuminante

Scegliere un correttore illuminante non è un'idea da sottovalutare. Questo prodotto, oltre a permettere di schiarire alcune aree, riflette anche la luce proveniente dall'esterno andando ad attenuare le ombre presenti sul viso.

