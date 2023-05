Che cos’è il Coquette Core e come truccarsi da perfetta Coquette Girl di TikTok

L’estetica Coquette, che sembrava essere passata momentaneamente in secondo piano rispetto agli ultimi microtrend che imperversano su TikTok, è tornata in auge più che mai proprio in occasione della primavera estate 2023. Via libera quindi al romanticismo, alla sensualità e alla delicatezza!

Derivato dal termine Coquette che in francese si traduce con “civettuola” e “promiscua”, il #coquettecore è un trend che coinvolge l’universo beauty (così come la nail art e il fashion proprio come moltissime altre aestethic del momento) ispirandosi a quell’estetica “da ninfetta” disinteressatamente provocante e flirty che prende spunto dall’usanza in voga fra il 18° e 19° secolo secondo la quale le donne francesi erano solite sfidare le etichette imposte dalla società intrattenendosi in spensierati flirt solo per il gusto di ammaliare, oppure utilizzando l’arte della seduzione per attirare potenziali cavalieri. Se il termine Coquet in passato indicava dunque, con una connotazione negativa, una donna civettuola che adorava attirare l’attenzione con il solo scopo di sentirsi desiderata, oggi la Coquette Girl viene invece considerata come una donna consapevole della propria bellezza e femminilità che reclama il proprio diritto di mostrarla e valorizzarla in piena e totale libertà. Un ribaltamento di uno stereotipo che che viene identificato dagli utenti di TikTok e dalla Gen Z come una rivendicazione del potere femminile.

Ma quali sono i tratti principali di una Coquette Girl?

Oltre all’abbigliamento, fatto di bustier, pizzi, slip dress, seta e trasparenze, l’allure della perfetta Coquette Girl è una combo irresistibile di romanticismo e delicatezza, sensualità e innocenza. Una donna idilliaca, angelica, nostalgica e perché no, girlish. Pesate a Lana Del Rey ai tempi Born to Die, quando saliva sul palco sfoggiando occhi da cerbiatta incorniciati da uno stato sottile di eyeliner, mascara a più non posso, gote rosa e un fascino dall’impronta rétro oppure a Olivia Rodrigo e Sydney Sweeney, ma anche a ma anche alla Marie Antoinette di Sofia Coppola, Dafne di Bridgerton e, ovviamente Lolita di Nabokov.

Come ricreare dunque la Coquette Aesthetic attraverso il makeup e quali sono gli elementi che ti renderanno una vera Coquette Girl? Scopriamoli insieme.

Ombretti shimmer

Lo sguardo è importantissimo per le Coquette Girls e, come tutto il resto del makeup, l’ombretto deve esprimere quella femminilità etera, fiabesca e naïf che caratterizza il #coquettecore. Tutto ciò che luccica dunque, è all’ordine del giorno. Ma attenzione: non cadere nell’errore comune di pensare che il trucco occhi debba essere brillantinato! Una vera Coquette Girl preferisce una texture perlescente leggera e raffinata rispetto agli ombretti shimmer, ricercando una luminosità lunare e dall’effetto wet.

Trucco occhi deciso

L’alternativa all’ombretto con perlescenze è l’eyeliner. Come dicevamo prima, immaginati la Lana Del Rey degli anni 2000 con una linea di eye-liner sottile, affilata e super sharp, che sottolinei e accentui lo sguardo con delicatezza e fascino leggermente démodé. Lo sguardo dev’essere al centro dell’attenzione e deve comunicare sensualità senza troppi sforzi. Felino e allungato: sono queste le due parole d’ordine (e regole) che devi seguire per disegnare la tua riga di eyeliner e, se preferisci, allunga la codina esterna congiungendola alla rima inferiore, definendola con un po’ di matita nera.

Blush rosati

L’incarnato delle Coquette Girls è sempre enfatizzato da una passata di blush leggero e naturale. Le tonalità da prediligere sono quelle rosate (dal pesca al malva; mai fucsia o colori accesi) che ricordano l’effetto creato dal freddo sulle guance… mentre le texture? Meglio se in polvere. Contrariamente alle tendenze del momento che prediligono praticamente solo blush in crema, per questo trend dovrai rispolverare i blush in polvere chiusi nella beauty bag proprio per rievocare quell’effetto “cipria” delicato ed etereo.

Pelle naturale e luminosa

La pelle è ovviamente glowy, naturale, curata e diafana. Usa fondotinta leggeri, dewy e glazed e settali con una passata di cipria invisibile e sottilissima. Aggiungi un po’ di illuminante nei punti giusti - come zigomi, naso e arco della labbra - e il gioco è fatto.

Ciglia voluminose

Le ciglia saranno la tua arma segreta di romanticismo e sensualità: utilizza mascara extra (ma veramente extra) volumizzanti e dark per enfatizzare al massimo lo sguardo e, se proprio vuoi un effetto maxi, opta per delle ciglia finte dalla resa naturale. Il nostro consiglio è di applicare solo qualche ciuffetto qua e là per un effetto più realistico.