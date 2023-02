Tutti i consigli per un makeup perfetto in foto e video 

Q uali sono i trucchi magici per venire bene in video e foto? Con queste makeup tips non avrai più paura di essere a portata di flash

E se ti dicessimo che il segreto per venire bene in foto o in video in realtà sta tutto nel trucco? Ebbene sì, ciò che si frappone fra te e il selfie perfetto è solamente un makeup - magari perfetto per tutti i giorni - ma sbagliato per la macchina fotografica, il telefono o la videocamera. Grazie a questi consigli, i tempi in cui non ti piacevi in foto o cestinavi carrellate di selfie in un solo click sono ufficialmente finiti.

Inizia dalla skincare

Anche se questo non è un vero e proprio consiglio sul makeup, è una tip che lo renderà molto più performante di quanto pensavi e a prova di selfie perfetto. Il trucco non può fare miracoli e, se la tua pelle non è idratata o sana, ne rispecchierà inevitabilmente lo status. Per questo motivo è importante, se non sei una skincare addicted come noi e segui ormai una ferrea routine giornaliera, iniziare a curare la pelle qualche giorno prima del fatidico scatto. Dal cleanser per detergere in profondità la pelle, ai prodotti idratanti come maschere leave-on e creme fino a un esfoliante - da usare con cautela - per dare un bel turn-over all'epidermide e renderla così uniforme, luminosa ed eliminare imperfezioni varie.

Usa sempre un primer

Forse ne hai già sentito parlare e ne sei diventata dipendente - allora a te questo consiglio non serve - oppure pensi sia solo una perdita di tempo. In ogni caso, il primer, è in realtà l’alleato numero uno per un makeup perfetto. D’altronde una casa si costruisce dalle fondamenta e così vale anche per la base viso. Oltre a fungere da base trucco in modo che non si sposti, sbavi o finisca nelle pieghe del viso, il primer è utile anche per illuminare, opacizzare, correggere le imperfezioni cutanee, come macchie, discromie, pori dilatati e camuffare arrossamenti e segni d’espressione.

Sfuma a regola d’arte

Che si tratti del fondotinta, del bronzer, del blush o dell’ombretto, la regola è sempre la stessa: sfumare bene. Non è mai tempo perso quello dedicato a sfumare il makeup, anche se ti sembra futile. Non c’è niente di peggio che scattarsi un selfie e vedere il trucco a macchie, vero?

Sì alla cipria

Per tenere a bada le zone che tendono a lucidarsi applica un po’ di cipria! Attenzione però a non esagerare: il risultato che otterrai sarà un effetto cake che renderà la pelle secca e la base trucco “spezzata”.

Usa un mascara volumizzante

Volume alle ciglia! È il motto che devi ripetere allo specchio ogni qualvolta ti preparerai per la macchina fotografica. Se, magari, evitare il mascara nella vita di tutti i giorni può donarti un etereo e raffinato effetto makeup-no-makeup e uno sguardo da cerbiatta, in foto farà risultare i tuoi occhi solamente senza dimensione. Apri lo sguardo con un mascara inteso, scuro e super volumizzante.

Labbra a prova di baci e luminose

Vietato avere labbra screpolate o secche e in più, punta su un gloss super shiny, colorato o non, per dare tridimensionalità e volume. Prima del lucidalabbra fai un leggero scrub per eliminare tutte le pellicine e poi applica il gloss: da solo, oppure se preferisci come top coat sopra a un rossetto. Evita solamente nuance scure che rischiano di rimpicciolire la bocca.

Il Fissante come step finale

Fissa il trucco con uno fixing spray per mantenere il trucco intatto per ore: spruzzalo a 15 centimetri dal viso e attendi che si sia amalgamato al viso e asciugato del tutto prima di scattare. Nel frattempo cerca di non fare troppe espressioni facciali per non muovere troppo la base.