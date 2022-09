Come truccarsi con gli occhiali

V ictoria Lyn su TikTok ci ha mostrato come si crea il trucco perfetto per gli occhiali e le abbiamo rubato tutti i segreti

Anche le lenti correttive possono diventare il tuo punto di forza nel make-up, basta solo trovare quello giusto per te. C'è chi porta gli occhiali per vezzo, chi per necessità e chi preferisce alternarli alle lenti a contatto. Ma una cosa è certa: quando si indossa questo tipo di accessorio sono necessari dei piccoli accorgimenti in materia di trucco. Soprattutto se sei miope, la lente tenderà a rimpicciolire gli occhi, quindi dovrai evitare ciò che normalmente dà questo effetto.

La make-up artist Victoria Lyn ha creato un video su TikTok in cui spiega passo per passo cosa fare e quali errori evitare così, dopo il taglio di capelli perfetto per chi porta gli occhiali, saremo pronte anche con un make-up ad hoc.

La base del make-up se indossi gli occhiali

Seguiamo step-by-step il trucco realizzato da Victoria Lyn che, giustamente, inizia dalla base. Se normalmente partiamo dal centro del viso e sfumiamo verso l'esterno, in questo caso dobbiamo procedere nel senso opposto. Iniziamo a mettere il fondotinta dall'esterno verso l'interno, così che lo strato di prodotto che metteremo sul naso sia davvero impercettibile. Il secondo step è fissare con la cipria, che va applicata anche sui naselli. In questo modo non rimarrà il solco del trucco qualora ci fosse necessità di levarli.

Secondo step: metti il blush dopo aver indossato gli occhiali

In questo modo sarà più semplice capire come posizionare il blush, che ovviamente cambia di posizione in base anche alla dimensione della montatura. Un blush customizzato insomma.

Trova il giusto equilibrio per il trucco degli occhi

Se sei miope rischi che gli occhi risultino molto, molto piccoli, quasi due fessure. La make-up artist usa delle shades nude di ombretto per accentuare la forma degli occhi. Successivamente disegna la riga, sottile, allungata e nella stessa palette dell'ombretto, preferendo una matita marrone a mina sottilissima al classico eyeliner nero. Ciò non toglie che anche l'eyeliner sia un'ottima scelta, fermo restando che la riga non deve essere troppo spessa per non chiudere l'occhio. Se ami enfatizzare anche la rima inferiore, ricorda di usare la matita scura sulla rima cigliare e una nude o burro all'interno dell'occhio.

Se sei presbite, ipermetrope o astigmatica, puoi permetterti lo smoky-eye, perché sono quelle che ingrandiscono gli occhi.

Infine il momento del mascara. Piega bene le ciglia, così che non tocchino le lenti, scegliendo un prodotto dalla formula volumizzante piuttosto che uno allungante. Se hai bisogno di un tocco extra, via libera anche alle ciglia finte, da scegliere rigorosamente corte e voluminose.

La make-up artist non tralascia le sopracciglia, infoltendole per creare un look bold.

Le labbra

Victoria Lyn usa matita e lipstick dello stesso colore della montatura, per un effetto matchy-matchy. Libera di scegliere la nuance che preferisci, ma fai attenzione che l'insieme non risulti dissonante.