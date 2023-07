Come truccarsi a un concerto 

T utte le regole per un make-up a prova di concerto

L’estate è la stagione per eccellenza dei festival e dei concerti: le città si riempiono di musica a tutte le ore e le nostre band e i nostri artisti del cuore ci fanno cantare a squarciagola tutti i nostri pezzi preferiti. Ogni cosa è programmata al dettaglio: l’orario di arrivo, come tenterai di infilarti nel backstage per un autografo e cosa indosserai ma, come truccarsi (e come rimanere impeccabile fino alla fine della serata) è ancora un pezzo vuoto di questo puzzle quasi con i fiocchi. Niente paura dunque: siamo qui per svelarti tutti i segreti più importanti su come ottenere un make-up da concerto perfetto, a cominciare dai prodotti da usare per far fronte a intemperie e sudore fino alle chicche per brillare sotto le luci stroboscopiche come in un vero sogno ad occhi aperti.

Primer, Primer, Primer

Non sottovalutare mai l’importanza di un buon primer … specialmente in occasioni come festival, concerti & co.

I primer infatti, oltre a sublimare la funzione di un trattamento skincare e “camuffare” determinate condizioni della pelle che rendono la stesura o la resa de make-up non ottimale (esistono primer idratanti, anti-rossori, mattificanti e oil-control per eliminare l’effetto lucido e tenere a bada la produzione di sebo, lenitivi per coccolare le pelli sensibili e soggette a irritazioni…) hanno anche la capacità di allungare la durata del make-up e mantenerne alta la performance. La loro formulazione infatti permette di prolungare il “grip” del trucco sulle zone interessate, senza farlo spostare troppo durante il giorno e intensificando anche di conseguenza leggermente i colori di ombretti o rossetti che, con il tempo, tendono a stingersi.

https://vm.tiktok.com/ZGJXEo1co/

Trucco waterproof

No: il trucco waterproof non serve solamente quando si va al mare, in piscina o in palestra ma…anche ai concerti. Possibili imprevisti, pioggia e sudore sono all’ordine del giorno ed è bene farsi trovare preparati per ogni evenienza. Munisciti quindi di make-up waterproof a partire dalla dalla base (quindi fondotinta e correttore - che è sempre il primo a sbiadire), fino ad arrivare a ombretti, rossetti e all’immancabile mascara, valido anche se devi piangere cantando a squarciagola la tua canzone preferita mentre guardi negli occhi la tua star del cuore fantasticando sulla vostra vita assieme. Successo assicurato.

Non avere paura di osare

Sei hai sempre voluto sperimentare con un make-up un po’ fuori dalle righe, ma hai sempre avuto paura di farlo questa è l’occasione giusta. Ai concerti c’è sempre tanta gente, tutta variegata e, se ti sentirai troppo “esposta”, la miriade di persone attorno a te ti permetterà di goderti il tuo make-up senza avere il timore di avere tutti gli occhi addosso e fare così un piccolo passo per uscire pian piano dalla tua comfort zone.

Via libera dunque a colori sgargianti, texture imprevedibili e fantasie a più non posso. Gemme, fiori, pietre preziose, cristalli, borchie, brillantini, perle, eye-liner coloratissimi e chi ne ha più ne metta. Il limite è solo la tua creatività: mischia fra loro nuance diverse e divertiti a tirare fuori la tua unicità.

Sì a ciò che si illumina

Generalmente, la maggior parte dei concerti si tiene al buio, dove solo delle luci provenienti dal palco illuminano la platea. Se hai intenzione di catalizzare l’attenzione, punta tutto su qualcosa che, grazie all’azione riflettente dei fari, emani più luce possibile. Via a ombretti fluorescenti e texture che reagiscono alla luce ultravioletta illuminandosi e cascate di brillantini che creino un effetto iridescente ogni volta che gli strobo irradieranno te.

Usa uno spray fissante

L’ultimo step per completare l’opera? Lo spray fissante. Il Sacro Graal della durata del make-up.

Utilizzato a fine trucco, è in grado di fissarlo in modo da resistere al caldo, all'umidità e al sudore; basta vaporizzarlo sul viso evitando per qualche secondo di fare troppe espressioni facciali e voilà: un make-up omogeneo, definito e duraturo.