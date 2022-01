C ontouring fai da te? Assolutamente sì! I prodotti, i consigli e i segreti per realizzare un make up a regola d'arte e non sbagliare

Definire i lineamenti, armonizzare i tratti del viso e minimizzare le imperfezioni: non è magia, ma il contouring. La tecnica di trucco lanciata da Kim Kardashian è ormai diventata un cult e tutti vorrebbero provarla.

A prima vista sembra un’impresa che potrebbe realizzare solamente un make up artist professionista, in realtà il contouring fai da te esiste e non è nemmeno così complicato! Basta usare i prodotti giusti, mettersi di fronte allo specchio con il pennello in mano e armarsi di pazienza.

Una tecnica strepitosa

Tramite un sapiente gioco di chiaroscuri, il contouring consente di definire i lineamenti del viso e creare nuovi volumi. Fra i trend di Instagram, amatissima dalle celebrity (vedi Kim Kardashian) e su tutte le riviste, questa tecnica in realtà ha origini antiche. Risale infatti all’epoca del teatro vittoriano quando gli attori si schiarivano il viso per consentire agli spettatori di leggere meglio le loro espressioni. Con il tempo questa tecnica si è evoluta, diventando una moda e lo strumento indispensabile per le star intente ad affrontare interviste, shooting e red carpet.

Perché è importante

Quando ti trucchi qual è la prima cosa che fai? Applichi la BB cream o il fondotinta. Non lo sai, ma uniformando il tono della pelle fai perdere tridimensionalità al volto. Il contouring ha proprio questo scopo: usa colori che sono più scuri o più chiari del normale colorito, mettendo in risalto alcuni dettagli e nascondendone altri. Il principio da seguire è uno: i colori chiari allargano e quelli scuri minimizzano i difetti. Il gioco di nuance consente di creare delle illusioni ottiche per armonizzare i lineamenti.

I prodotti da mettere nel beauty

Quali sono i prodotti giusti per creare un contouring fai da te? La lista non è lunga, ma vanno scelti con attenzione e considerando alcuni dettagli.

Fondotinta che usi sempre

Fondotinta di due toni più chiaro

Fondotinta di due toni più scuro

Terra

Blush pesca

Pennelli

Come realizzarlo

Per il tuo contouring non avrai bisogno di molti prodotti, ma dovrai armarti di grande pazienza e puntare sulla tua manualità. Prenditi il tempo che ti serve: un lavoro veloce rischierebbe di restituirti un mascherone grottesco. Scopriamo tutti gli step!

Scegli il fondotinta

Il fondotinta giusto per il contouring ha un colore molto naturale che non si discosta da quello della tua carnagione. Al tuo fondotinta (quello che usi tutti i giorni) aggiungine uno di due toni più chiaro e uno invece di due toni più scuro. Punta su prodotti in crema per un risultato migliore.

Prepara la pelle

Prima di iniziare prepara la pelle. Struccati con attenzione, lava il viso e tamponalo con un asciugamano. Applica la crema idratante e attendi qualche minuto prima di cominciare.

Crea la base

A questo punto crea una base omogenea e neutra con il tuo abituale fondotinta. Cerca di non creare uno stacco troppo eccessivo con il collo, optando per una texture che non sia troppo coprente e che vada anche a idratare.

Applica il fondotinta chiaro

Quando avrai capito quali zone del viso illuminare, applica il fondotinta più chiaro. Metti una piccola quantità di prodotto al centro della fronte, poi lungo la linea superiore delle sopracciglia, sugli zigomi, sul ponte del naso, sull’arco di cupido e al centro del mento. Se hai dubbi puoi usare un correttore chiaro oppure un ombretto, ricordati di non scegliere formulazioni con i glitter.

Applica il fondotinta scuro

Dopo aver creato i punti luce è il momento di individuare le zone del viso da scurire. Scegli i tratti che desideri minimizzare in base al tuo volto. Solitamente vanno scurite la zona sotto l’attaccatura dei capelli, i lati del naso, gli incavi delle guance, le tempie e i lati della mandibola. Se non vuoi usare il fondotinta prova il bronzer, puntando però sempre su una tonalità naturale.

Usa l’illuminante

Per mettere in risalto gli zigomi usa un prodotto illuminante in crema oppure in polvere. Questo consiglio è valido soprattutto d’inverno quando il tono della pelle diventa più opaco e spento.

Prova la terra

Per minimizzare le imperfezioni usa una terra opaca di due toni più scura del colorito naturale. Un piccolo consiglio: per evitare l’effetto “mascherone arancione” scegli il colore del tuo prodotto sempre alla luce naturale.

Sfuma bene

Il segreto per un contouring fai da te perfetto è quello di sfumare molto bene i prodotti. In questo modo potrai ridurre lo stacco fra le zone scurite e quelle illuminate, smorzando l’intensità dei colori. Concludi con un blush pesca per conferire un aspetto sano e naturale.