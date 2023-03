Come ricreare le ciglia pastello di Prada FW 2023

R osa, azzurro, pesca e verde sono solo alcune delle nuance sfoggiate sulle ciglia in occasione della sfilata FW 2023 di Prada durante la Milano Fashion Week. Scopri come ricreare questo look in tendenza a casa - in pochi passaggi - e con un solo beauty product!



Si dice che il mascara, da solo, possa fare un intero look: che ne dite però di un mascara colorato? Negli ultimi tempi il revival degli anni 2000 e le conseguenti influenze Y2K, abbinate alla voglia di sperimentare e a una nuova ventata di freschezza che rispecchia l’epoca in cui ci troviamo, hanno trasformato completamente il nostro modo di approcciarci al makeup.

Al giorno d’oggi, infatti, non rifuggiamo più dal colore ma anzi, lo amiamo e lo sfoggiamo in tantissime occasioni. E, come gli ombretti e gli eye-liner colorati hanno preso man mano il posto dei soliti eyeshadow neri, beige, marroni (e neutri in generale), anche nell’ambito “mascara & ciglia” gli orizzonti si sono allargati.

Ritorna il trend dei mascara colorati

I mascara colorati, infatti, non sono più relegati soltanto a occasioni come feste o serate in discoteca, ma sono diventati un beauty product da indossare - perché no - anche tutti i giorni. A dimostrare quanto il mascara colorato sia in effetti versatile e super cool (e a farlo schizzare - nella sua versione pastello - dritto dritto in vetta alle tendenze per tutta la primavera 2023 e oltre) ci ha pensato la sfilata di Prada FW 2023 durante la Milano Fashion Week.

Le ciglia color pastello da Prada

Curato e ideato da Pat McGrath e il suo team, il makeup di Prada realizzato su Gigi Hadid, Kendall Jenner & co puntava tutto su un dettaglio unico e colorful, ossia lunghe ciglia pastello volte a catalizzare l’attenzione proprio ed esclusivamente sullo sguardo. Niente fronzoli o particolari eccessivi e troppo stravaganti: i trend, pensando alla stagione calda, si “alleggeriscono” svelando un lato più minimale - ma senza perdere quel twist moderno e attuale.

È infatti questo il caso del look della sfilata Fall/Winter 2023 Prada, il cui focus principale erano proprio folte ciglia color pastello incurvate verso l’alto abbinate a una base diafana e naturale - con al massimo, un tocco di blush rosato e dell’illuminante.

Come ricrearle a casa?

Per la realizzazione di questo trucco, la makeup artist inglese Pat McGrath ha fatto aderire alle ciglia naturali delle modelle dei ciuffetti ricavati da ciglia finte colorate ma, in assenza di fake eye-lashes, il risultato al quale ambisci si può ottenere anche - e noi lo preferiamo - con un mascara colorato. I benefici del scegliere un colored mascara rispetto a delle ciglia finte stanno nel fatto che in primis non rischi di perderle o che si stacchino durante la giornata e che, soprattutto a livello di gamma di colorazioni, sono più facilmente reperibili sul mercato.

L’importante è preparare sempre le ciglia applicando un mascara bianco come primer per “neutralizzare” il nero che rischierebbe di intravedersi troppo con colori così desaturati e leggeri e poi, passare quello della nuance desiderata. Le sfumature su cui puntare? Pesca, azzurro light e rosa baby, ma anche verde oliva, bianco e giallo intenso.

1/8 Revolution, Mascara Volume, Lilac 2/8 Diego Dalla Palma, Colourful Volume Mascara, Pervinca 3/8 ASTRA Make-Up, Duoversity Mascara & Eyeliner, 05 - X-tatic Fairy 4/8 Ciaté London, Smiley Keep an Eye on Coloured Mascara, Be Happy 5/8 ASTRA Make-Up, Duoversity Mascara & Eyeliner, 02 - Ethereal Beat 6/8 3INA Makeup, The Colour Mascara, Yellow 7/8 Revolution, Mascara Volume, Pink 8/8 Pupa, Vamp Mascara, Verde PREV NEXT