S apere come mettere l’eyeliner bene è un’arte. Tracciare la linea perfetta, infatti, richiede un po’ di dimestichezza, una postazione perfettamente attrezzata e tanta, tantissima calma. Che si tratti di un cat-eye o di un graphic liner, le tecniche per mettere l’eyeliner ti salveranno il makeup.

La prima cosa che devi sapere su come mettere l’eyeliner è che puoi riuscirci. Qualsiasi sia lo stile che hai scelto per il tuo trucco. Che si tratti di graphic liner, cat-eye o winged liner, infatti, per mettere l’eyeliner bene tutto ciò che ti serve è un po’ di pratica. Come fare? Inizia creando la perfetta postazione di applicazione: ti servirà uno specchio, un piano stabile e un appoggio per il gomito, in modo che la linea possa essere perfettamente dritta. Per farlo, ricordati di non tirare la palpebra per nessuna ragione o il disegno finirà per risultare innaturale e storto. Una volta assunta la posizione corretta, cerca di tenere il mento alto, stando dritta con le spalle e guardando verso il basso. A questo punto, tracciare la linea dovrebbe essere uno scherzo. Ti sembra fantascienza? Non temere, abbiamo preparato un vero e proprio vademecum con le migliori tecniche di applicazione alternative più semplici.

Come mettere l’eyeliner: unire i puntini

Se temi di non avere una mano abbastanza ferma per applicare l’eyeliner, prova con la classica tecnica dei trattini. Tutto ciò che devi fare, in questo caso, è delineare dei punti di riferimento che ti permettano di tracciare la linea dell’eyeliner con precisione, semplicemente unendoli. In questo modo, non dovrai creare per forza una linea continua - può essere difficile, se sei alle prime armi - e potrai studiare con attenzione dove posizionare l’eyeliner per valorizzare i tuoi occhi.

Il trucco semplice per l’eyeliner con lo scotch

Sogni di creare un winged liner con l’eyeliner a penna? Prova utilizzando dello scotch. Ti basterà applicarlo con attenzione sull’angolo esterno dell’occhio, dando l’angolazione che preferisci. A questo punto, usalo come se fosse un righello e traccia la linea. Il vantaggio di questa tecnica? Avrai entrambe le mani libere!

Eyeliner: come si mette?

Quando avrai preso abbastanza confidenza con l’applicazione dell’eyeliner, potrai provare a metterlo semplicemente creando una linea guida con una matita dalla mina morbida. Inizia disegnando la parte esterna dell’eyeliner come se fosse una virgola e, successivamente, allunga il tratto fino a raggiungere il centro dell’occhio o l’angolo interno. Una volta raggiunto un risultato soddisfacente, dovrai solo ripassare la linea con l’eyeliner. In alternativa, se preferisci un effetto più sfumato, utilizza l’ombretto per ricalcare la linea guida e allungare l’occhio.

Come usare gli stencil?

Tra le ultime novità per mettere l’eyeliner ci sono gli stencil. Generalmente in plastica flessibile, devono semplicemente essere appoggiati sulla palpebra per ottenere delle linee perfette. Le forme tra cui scegliere sono tantissime, l’ideale per creare lo stile che preferisci per il tuo eyeliner.

Come mettere l’eyeliner a penna?

Quando si tratta di eyeliner liquido, le opzioni sono due: quello con punta di feltro o a penna. In particolare, se fatichi a creare il makeup occhi con eyeliner, dovresti provare quello a penna. La punta simile a quella di un pennarello, infatti, risulta sempre imbibita di prodotto e, per questo, facile da utilizzare sulla palpebra. La texture liquida, poi, scorre facilmente sulla pelle, permettendoti di ottenere un risultato a prova di sbavature.

Come fare se l’eyeliner è in gel o in crema

Nell’applicazione, la scelta della texture dell’eyeliner è fondamentale. Se il più semplice da applicare è l’eyeliner liquido, una formulazione in gel potrebbe essere quello che fa al caso tuo se stai cercando un piccolo upgrade per il tuo makeup. Leggero e ad asciugatura rapida, ha una durata generalmente superiore rispetto a quella di un eyeliner liquido. La tecnica di applicazione è sempre la stessa: con scotch, a trattini o con gli stencil, il risultato sarà lo stesso, nonostante la texture diversa. Quanto all’eyeliner in crema, il consiglio migliore è di utilizzare un pennello angolato per disegnare una linea sottile e inclinata alla perfezione. Una texture che richiede un pizzico di esperienza e, perciò, da sperimentare dopo tanta pratica.