P rodotti top, colori giusti e la beauty routine migliore: come illuminare il viso d'inverno in pochi semplici passi

Una buona skincare e make up ad hoc: illuminare il viso d’inverno è possibile se utilizzi i colori giusti! Certo, d’estate, con la pelle abbronzata, per uscire di casa e apparire perfette basta poco: un velo di crema, un pizzico di mascara e il gioco è fatto! Nei mesi più freddi invece è tutta un’altra storia! Il colorito è pallido e spesso spento, facile preda di basse temperature e smog che lasciano la pelle screpolata.

Illuminare il viso d’inverno

Niente paura però, anche se l’inverno mette a dura prova la bellezza esiste una soluzione. Per correre ai ripari basterà scegliere una beauty routine specifica, con prodotti skincare efficaci e un make up in grado di difendere la pelle dalle aggressioni esterne, rendendo il tuo viso bellissimo e luminoso, con la pioggia o sotto la neve. Pronta a coccolarti step by step?

Prima regola: coccola la pelle!

Dalla mattina alla sera, prendersi cura della pelle del viso è fondamentale, soprattutto d’inverno. Se d’estate il principale nemico è il sole, con l’arrivo del freddo i pericoli si moltiplicano. Gli sbalzi di temperatura, il vento e la pioggia, mettono a dura prova la bellezza del viso. La pelle appare spesso secca, arrossata e screpolata, dunque è d’obbligo prendersene cura.

L’importanza della detersione

La detersione è importantissima per preparare la pelle e aiutarla ad affrontare il freddo. Punta su prodotti delicati, ma in grado di agire in profondità, conservando l’idratazione dell’epidermide e creando una barriera naturale. Non dimenticare il tonico, meglio se lenitivo, per ripristinare il pH della pelle. L’ingrediente giusto? La camomilla!

Non dimenticare la crema

La crema viso invernale deve essere protettiva e nutriente. Ti aiuterà a preservare l’idratazione e l’equilibrio lipidico. Opta per un idratante con ingredienti anti-age e ideali per creare un effetto barriera. Per un boost beauty aggiungi anche un olio viso, ad esempio quello a base di rosmarino…profumatissimo!

Attenta alle labbra

L’errore che fanno tutte? Dimenticare le labbra! La pelle sottile della bocca d’inverno si disidrata facilmente, creando delle screpolature. Per assicurarti labbra morbidissime ti basta un semplice gesto: passa un burro di cacao a base di miele, nutriente e super efficace.

Prova le maschere

La maschera viso è un must nella skincare invernale. Il consiglio in più? Puoi alternare una maschera purificante a una esfoliante e delicata. In questo modo eliminerai le impurità, ma riuscirai anche a prevenire l’impoverimento della pelle. Se soffri di rossori prova una maschera lenitiva, applicandola, se necessario, solo nelle zone colpite per un trattamento d’urto.

Il make up giusto per te

Per donare luminosità al viso il make up è un aspetto chiave. I prodotti da non perdere sono tanti, soprattutto assicurati che siano ricchi di pigmenti. In questo modo rifletteranno meglio la luce, donando un effetto glow.

Per la base non dimenticare:

Fondotinta - per nascondere le discromie

BB e CC Cream - per nutrire la pelle ed eliminare i rossori

La cipria – per fissare il make up e far brillare il tuo viso

Metti lo sguardo al centro

Chi l’ha detto che l’inverno è triste? Con la stagione fredda puoi sbizzarrirti, sperimentando con colori e texture. Per un trucco giorno naturale opta per i toni del marrone freddo. Da provare anche il nero, il blu e i grigi profondi. Il must? Il bordeaux per dare un tocco drammatic al tuo beauty look.

Evidenzia lo sguardo con il mascara, scegliendo un prodotto con scovolino incurvante e allungante. Metti nel beauty case pure l’eyeliner per evidenziare lo sguardo. Armati di pazienza per creare un winged eyes che sia impeccabile.

Una bocca da baciare

Il rossetto è sempre di tendenza, anche d’inverno. Impara a sperimentare e giocare con il tuo lipstick scegliendo la tonalità che più si adatta al tuo incarnato, ma anche al tuo umore. Il rosa, delicato e luminoso, è l’ideale per il giorno o per un beauty look romantico. Il rosso è il colore più sensuale, da scegliere in varie sfumature, da quella aranciata a quella più scura. Il viola è eccentrico e vivace, ottimo per una serata con le amiche, da abbinare a smokey eyes ed extension ciglia.

Natural glow, la tendenza dell’inverno

La vera tendenza di questo inverno? Il natural glow. Si tratta di un trucco super naturale ottenuto grazie all’uso sapiente dell’illuminante. Il tuo viso sembrerà struccato e sarai stupenda! Per creare questo trucco ricordati di preparare la pelle con una crema colorata o un primer viso.

Poi fissa la base con una cipria trasparente. Illumina i punti giusti: gli zigomi, il ponte del naso, l’arcata sopraccigliare, l’arco di cupido e l’angolo interno degli occhi. Termina il look passando sulle labbra un gloss trasparente.