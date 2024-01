Come far durare il makeup sulle piste da sci: tutti i consigli per un trucco a prova di neve, gelo e freddo

D al munirsi di primer al tenere a portata di mano una cipria da usare on the go, ecco 6 consigli per un perfetto makeup ski-proof

Se l’inverno da un lato ci regala un tempo frizzantino e bellissimo, paesaggi innevati mozzafiato e tante vacanze da trascorrere fra le montagne, d’altro canto mette a dura prova la resistenza del nostro makeup, sopratutto quando si tratta di giornate passate sugli sci.

Ebbene sì: il primo pensiero di noi makeup addicted, quando sentiamo nominare le piste, è proprio “ma il mio trucco reggerà intatto per tutto quel tempo?”.

Perché, sotto a occhiali da sole, sudore e schizzi di neve, deve comunque esserci un trucco on point che ci permetta di passare dallo skilift all’aperitivo in chalet. Ma quali sono dunque gli accorgimenti da seguire per realizzare un makeup per le vacanze sulla neve a prova di ghiaccio, freddo e chi ne ha più ne metta? Continua a leggere per scoprirli.

Base leggera e glowy (e meglio se waterproof)

Come insegna anche il Cold Girl Makeup, la base d’inverno è rigorosamente natural, rugiadosa e glowy. Ma anche se questa scelta di stile può sembrare determinata principalmente dal suo irresistibile allure, in realtà ha alla base (capito il gioco di parole?) una ragione che va al di là della semplice coolness. Un fondotinta infatti, per essere adatto all’ambiente di montagna e resistere a lungo sul nostro viso senza spostarsi troppo o perdere grip, oltre ad essere leggero e modulabile (ideale per sublimare delicatamente l’incarnato ed evitare quell’odioso effetto “maschera”, decisamente innaturale in un contesto come le piste da sci che richiamano un effetto alla makeup-no-makeup) deve anche essere caratterizzato da una texture liquida e cremosa. Questo perché, più la texture sarà creamy, più si fonderà con i naturali oli della pelle regalando una complexion omogenea e più si amalgamerà alla cute grazie alla sua formula, resistendo maggiormente a striature di sudore e macchie indesiderate.

Usa sempre un primer

Anche se il primer è ingiustamente considerato un prodotto non essenziale quando si tratta di trucco, è in realtà estremamente funzionale per quanto riguarda la durata del makeup (senza menzionare la sua grande abilità nell’uniformare l’incarnato in base alle proprie esigenze). In montagna, ricordati quindi di includere nella tua beauty bag un primer mattifying che, oltre a far sì che il makeup si fissi a lungo e rimanga intatto per tutta la giornata, ha anche una funzione opacizzante che terrà a bada il lucido dovuto all’untuosità della pelle e al sudore.

@lucindapikkat Call it vain, call it first world problems. I get it. But makeup rubbing off skiing is a thing and IYKYK. My little trick to stop my makeup moving and transferring when I ski is @Cetaphil ANZ optimal hydration skin replenishing water gel. It’s a water based gel moisturiser which keeps me hydrated and unlike oil moisturisers, it doesn’t sit on my skin and slip around. Try it if you are hitting the slopes this year! Xx #Cetaphil #Ad #skincare #optimalhydration #slugging #skincareroutine ♬ original sound – LUCINDA PIKKAT

Mascara… waterproof

Hai presente quell’aria gelida tipica di montagna che ti fa lacrimare in continuo? Ecco, per non farsi trovare impreparate nel malaugurato caso in cui il mascara inizi a colare fino alle guance, l’alleato ideale per questa situazione è senza ombra di dubbio il mascara waterproof che, grazie a ingredienti specifici (come siliconi, resine, oli minerali, cere, polimeri) avvolge le ciglia rendendole impermeabili alle lacrime da freddo, ma anche a pioggerellina, neve e sudore.

Matita, ombretto e eye-liner sempre… waterproof

La lacrimazione causata da quel piacevolissimo e delicato (ci piacerebbe) venticello gelido invernale non intacca solamente la durata del nostro mascara, ma anche quella di tutto il trucco occhi. Per questo motivo, ove è possibile, vale la stessa regola del punto precedente: munisciti di trucchi waterproof a partire dalla matita occhi fino all’ombretto, passando anche per l’eye-liner se preferisci un cat eye felino e deciso anche sulle vette.

Primer anche… sugli occhi

Se il primer utilizzato sul volto regala una base duratura e resistente, anche applicato sugli occhi, uno specifico primer per occhi, svolgerà la stessa funzione.

Oltre a usare del makeup waterproof nella eye area, avvaliti di un primer da stendere sulle palpebre prima dell’ombretto per dire addio a qualsiasi imprevisto da pista. Così, parola di beauty editor, sarai in una botte di ferro.

Usa la cipria ogni volta che ne senti il bisogno

Il problema più grande delle giornate in montagna (per noi beauty addicted) sta nel fatto che ritoccare il makeup non è proprio così semplice fra guanti, freddo, vento e tante altre situazioni uncomfortable. In nostro soccorso però arriva la cipria, compatta e semplice da utilizzare (basta infatti avere con sé solo un pennello ampio e la stessa cipria, che guarda caso sono dell’esatta misura delle tasche della nostra tuta da sci) da poter utilizzare per dare una fissata extra ogni qualvolta ne avvertirai il bisogno anche a makeup finito.