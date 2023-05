Come coprire i brufoli con il make up: ecco come ottenere un risultato impeccabile

B rufoli... Non c'è nemico peggiore in grado di minare la nostra sicurezza, a qualsiasi età.

È un vero e proprio incubo ricorrente che ci tormenta dall'adolescenza: svegliarsi con un brufolo infiammato, soprattutto se abbiamo un primo appuntamento o un colloquio di lavoro.

Fortunatamente, in nostro soccorso arriva il make up, con pochi e semplici passaggi è possibile nascondere le imperfezioni della pelle senza compromettere l'aspetto naturale del viso.

Prepara la pelle prima di passare al make up

Prima di passare a fondotinta e correttore, è importante dedicare del tempo alla tua skincare routine.

Per ottenere una pelle perfetta per il trucco, è importante seguire una beauty routine costante. Innanzitutto, è necessario lavare bene il viso mattina e sera con un detergente adatto al tuo skin type e risciacquare abbondantemente. Successivamente, applicare un tonico per rimuovere eventuali residui di sporco e normalizzare il pH della pelle. A questo punto utilizza una crema idratante dalla texture leggera e possibilmente dal finish matte. Non dimenticare di applicare uno strato di SPF per proteggere la pelle e aiutare a prevenire cicatrici e iperpigmentazioni.

I prodotti necessari per un perfetto trucco correttivo

Il primer è l'arma segreta di ogni beauty look, è in grado di levigare l'incarnato e di far durare più a lungo il trucco. Applicato sulla pelle nuda, aiuta a prolungare la durata del make up, soprattutto quando abbiamo a che fare con imperfezioni cutanee. In commercio ne esistono tantissimi per ogni tipologia di pelle, ma non solo, è possibile acquistare anche primer correttivi, al cui interno vi è un pigmento verde che è in grado di annullare il rossore dei brufoli.

Come usare un correttore per nascondere i brufoli

Step fondamentale per camuffare al meglio i brufoli è sicuramente il correttore.

Quando si usa il concealer , una buona regola da seguire sicuramente quella di sceglierne uno che si avvicini il più possibile alla tonalità della tua pelle. A differenza di quello per le occhiaie, è meglio puntare su correttori in crema dalla texture più cremosa e asciutta. Per applicarlo ti basta un pennello o una beauty blender (vietato utilizzare le mani!) e sfumarlo delicatamente dall' imperfezione verso l'esterno. Nel caso di brufoli particolarmente difficili da camuffare, prima di applicare il tuo normale correttore, puoi utilizzarne uno verde. Questo concealer è simile al primer correttivo, ma ha una maggiore concentrazione di pigmento. Il verde nella ruota dei colori è opposto al rosso, per questo motivo andrà ad annullare il rosso dell'infiammazione, rendendola più facile da nascondere.

Consigli e suggerimenti pratici per un trucco long lasting

Compatta o in polvere libera, l'importante è settore il correttore con una cipria. A seconda del tuo tipo di pelle, puoi applicarla solo sulla zona dove hai sfumato il concealer o su tutto il viso. Quest'ultimo passaggio è molto importante perché il calore prodotto dall'infiammazione della pelle tende a far sciogliere il make up. Nel caso in cui il brufolo abbia una piccola crosticina, invece della cipria puoi optare per un Setting spray, che fisserà il make up senza evidenziare le zone secche del volto.

L'acne è un problema che affligge molte persone, non solo gli adolescenti. I breakout possono essere causati da diversi fattori, come lo stress, l'inquinamento e scompensi ormonali. Il trucco può aiutare a camuffare i segni dell'acne, ma per prevenirli occorre sempre affidarsi ad un dermatologo!