I ntenso, pieno, corposo e unico: il Viva Magenta è il colore Pantone del 2023 e sarà il vero protagonista del mondo dedicato al trucco per l'anno in arrivo

Tra gli appuntamenti di fine anno più attesi c'è l'annuncio del colore Pantone 2023 e, dopo il Very Peri, il prossimo anno sarà il Viva Magenta il vero protagonista. Una decisione impossibile da mettere in discussione e presa dal Pantone Color Institute, vera istituzione su quelle che saranno sfumature e tonalità che domineranno sia il mondo della moda che quello del trucco.

Il PANTONE 18-1750 Viva Magenta è una tinta vibrante e vigorosa, che affonda le sue radici nel mondo dei rossi, ma con forti richiami al mondo della natura. Un colore pieno di forza che vuole dare un'iniezione di energia e positività, coraggioso e senza paura, una vera e propria celebrazione di gioia e ottimismo per iniziare un nuovo racconto di vita.

Un colore energico, proprio come viene raccontato dalla stessa Leatrice Eiseman, Executive Director del Pantone Color Institute.

In questa era di tecnologia, cerchiamo ispirazione dalla natura e da ciò che è reale. PANTONE 18-1750 Viva Magenta discende dalla famiglia dei rossi, e si ispira al rosso della cocciniglia, uno dei coloranti più preziosi appartenenti alla famiglia dei coloranti naturali nonché uno dei più forti e luminosi che il mondo abbia conosciuto.

Viva Magenta, il significato

Quello di Pantone, per il 2023, è un più di un colore che farà da fil rouge per l'anno a venire ma un vero e proprio augurio di serenità ritrovata. Un collegamento con il futuro che sia pieno di energia e, allo stesso tempo, mantenga una connessione con il mondo della natura che, nei tempi futuri, avrà un peso sempre più grande e importante.

Un rosso intenso e con sfumature dark, perfettamente bilanciato tra il sottotono caldo e quello freddo: il Viva Magenta sembra essere una tonalità pronta a rispondere alle esigenze di tutti, sia nel mondo della moda che in quello del beauty, senza dimenticare il design.

Rassicurante e caldo, questo colore si pone come ponte di collegamento tra la vita online e quella offline diventando la prima tonalità pronta per avventurarsi in un nuovo esperimento diventando capostipite del “The Magentaverse”, un esperimento che porterà alla scoperta dell'Intelligenza Artificiale, sempre più presente nella quotidianità di ognuno.

Viva Magenta, protagonista di make-up e beauty

Se il Very Peri sembrva un colore troppo difficile da indossare con disinvoltura per capelli, make-up e smalti, il Viva Magenta rappresenta al meglio questo mondo. Già visto in passerella, dimostra come il rosso sia di ritorno per conquistare le tendenze beauty e come le tonalità e i colori pieni siano un vero e proprio trend delle stagioni e dell'anno in arrivo.

Protagonista sui capelli, questo colore troverà la massima ispirazione sulle tinte piene e corpose diventando, poi, anche elemento per le sfumature e gli highlight più audaci su colori scuri. Da indossare su pixie e bixie per chi ama un look oltre le barriere, ma anche sui lunghi per uno stile molto più romantico.

Già presente in numerose palette occhi, specialmente quelle declinate e pensate per dare risalto agli occhi chiari come quelli verdi, questo colore vivrà negli eyeliner, ritornerà per i mascara e lo rivedremo sia pieno che in versione light nel trucco.

Sì per lo smalto, dove il rosso non manca mai, ma diventerà più dolce grazie al Viva Magenta che tingerà le unghie con audacia, aggiungendo un sfumatura quasi profumata e che ricorda il frutto del lampone al massimo della sua maturazioni.

E per le labbra? Lo abbiamo già visto in alcuni sneak peek delle sfilate dell'anno 2023 dove già in primavera verra indossato e valorizzato nel suo finish opaco, il migliore per dare risalto a un colore così pieno come non ne vedevamo da tempo. Perfetto con le carnagioni diafane, per un tocco di salute, farà innamorare anche sui fototipi più scuri che giocheranno con il potere dei contrasti.

1/11 Max Factor, Rossetto Lip Infinity in 335 JUST IN LOVE 2/11 & Other Stories Nail Polish, Ruby Chute 3/11 Kylie Cosmetics, Matte Lip Kit in 103 Better Not Pout 4/11 PIXI, On-The-Glow Blush Idratant 5/11 Rituals, Eau d'Orient 6/11 Nabla, CUTIE PALETTE WILD BERRY 7/11 Smashbox, Halo in Pomegranate 8/11 Nuxe, Crema concentrata notte Merveillance Lift 9/11 Armani Beauty, Giorgio Armani Lip Power nella tonalità #404 10/11 e.l.f., Luminous Putty Blush in St. Barts 11/11 FENTY ICON THE FILL SEMI, MATTE REFILLABLE LIPSTICK in GRILL MASTER PREV NEXT