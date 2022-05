Coda alta, eyeliner grafico e soap brows: Matilda De Angelis è semplicemente wow

S foggiare un beauty look da red carpet? Of course, basta lasciarsi ispirare da Matilda De Angelis e dalla sua coda alta con soap brows e eyeliner grafico

E che coda alta sia! Ma solo se abbinata ad un eyeliner grafico e soap brows come quelle di Matilda De Angelis. Un tripudio di eleganza, freschezza e fascino da lasciare davvero senza fiato. Ma anche con tanta voglia di imitarla.

Un beauty look assolutamente chic e che nel caso dell’attrice, mette ancora più in risalto la sua naturale bellezza e i lineamenti dolci del volto. Due ottime ragioni per prendere spunto e realizzare lo stesso make up anche su di sé. Come? In modo davvero semplice.

Prima cosa le soap brows, naturali, sbarazzine e ben definite. Si ottengono utilizzando uno scovolino precedentemente passato su una saponetta alla glicerina, direttamente sulle sopracciglia. Pettinandole bene verso l’alto e donandogli la forma desiderata.

Secondo step l’eyeliner grafico. Se quello di Matilda De Angelis è l’ispirazione che stavi cercando sappi che è molto semplice da realizzare. Optando per il classico nero, minimal ma sempre di tendenza, da passare sulla rima superiore degli occhi, allungandolo all’estremo fino quasi all’altezza delle sopracciglia. Finendo il tutto con una bella passata di mascara. Per uno sguardo intenso, magnetico e super seducente.

E finendo il tutto con un make up nude, labbra color pesca o nelle nuance del rosa e una leggera passata di cipria per donare maggior colorito al volto.

Ed ecco il dettaglio cool, l’acconciatura. Che con un make up così non può che cercare di liberare il viso per donargli il massimo protagonismo. In due parole, la coda alta. Per farla dovrai semplicemente:

pettinare i capelli in modo da eliminare eventuali nodi e rendere la chioma setosa e facile da acconciare;

e facile da acconciare; ripetere l’operazione ma solo nella parte alta, lasciando le lunghezze più naturali possibili;

creare una coda con le mani, avendo cura di tirare bene i capelli verso l’alto, facendoli aderire alla nuca (e senza creare onde), e fissandola con un elastico.

Da qui potrai decidere se lasciarla liscia, donargli maggior volume utilizzando un prodotto di styling o riempirla di onde con una piastra apposita. O magri perché no, realizzare una bella treccia sulle lunghezze, impreziosendo ancora di più il tuo look e la tua chioma.

Un beauty look che non potrà di certo passare inosservato, proprio come Matilda De Angelis, semplicemente stupenda in ogni sua apparizione. Non ti resta che munirti di eyeliner, scovolino, elastici e tanta voglia di sperimentare e osare abbinamenti nuovi. Per un effetto wow assicurato e per rendere indimenticabile ogni tuo look in ogni occasione.