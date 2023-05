Clean, naturale e luminosa: che ispirazione Elisa Maino alle Maldive!

B eauty look super naturale e dall'effetto shine assicurato? Provate e copiare quello di Elisa Maino, una fonte di ispirazione estiva a cui è impossibile rinunciare

La voglia di mare sta piano piano facendo capolino nella mente di tutte noi. E se l’effetto è quello sfoggiato da Elisa Maino durante il suo ultimo viaggio alle Maldive, allora faremmo meglio ad assecondarla subito. Un beauty look in versione clean, naturale e minimal. Che punta alla luminosità e alla voglia di mostrarsi in una modalità total nude e super easy.

Una versione di Elisa Maino a cui forse non eravamo abituate ma che ci piace moltissimo e che urla a gran voce la libertà di essere se stesse al cento per cento. Soprattutto mentre ci si diverte e ci si rilassa in vacanza. Un pieno di positive vibes che si vedono anche nel volto della nota scrittrice e influencer e che si mostra con un aspetto pieno di luce. In una versione tutta naturale che lascia tutti senza parole.

Un beauty look che di giorno non necessita di makeup, dopo tutto è il sole a fare tutto il lavoro. Ma che di sera, per garantirsi un effetto super shine ma con il minimo sforzo, è possibile realizzare optando per un fondotinta ad hoc. Utile a uniformare l’incarnato ma sempre prestando attenzione a scegliere il colore adatto anche in base alla vostra abbronzatura. E finendo il tutto con una leggerissima passata di blush ad effetto “baciata dal sole” o di illuminante. E il vostro makeup super naturale ma dall’effetto luminoso è pronto.

Un trucco che non appesantisce il viso, ideale per le serate estive al mare. E che vi garantirà un aspetto fresco in qualsiasi momento della giornata. Sia che siate già in vacanza, come Elisa Maino, sia che dobbiate attendere ancora un po' per poter partire. Ma sfoggiando già un makeup in perfetto mood estivo che lascerà tutti senza parole.

Come dire, non vi resta che prendere la massima ispirazione dal makeup no makeup di Elisa Maino, facendo un pieno di vibrazioni positive e di raggi di sole e godendo della vostra luminosità innata.