Cipria Trasparente: come si usa e a cosa serve questo imprescindibile alleato beauty!

L a cipria trasparente è un prodotto immancabile nel vostro kit make-up. Ha mille utilizzi, ed è perfetta per opacizzare e fissare il trucco a lungo. Scopriamo insieme come scegliere quella giusta e tutti gli utilizzi e i segreti per sfruttarla al meglio!

Ce n’è una in ogni collezione beauty, è invisibile ma fa la differenza e soprattutto d’estate è difficile farne a meno. Di cosa parliamo? Della cipria trasparente opacizzante, il cosmetico per il viso che fissa il trucco e aiuta a prolungarne la durata! Amatissima da chi ha la pelle mista o grassa, la cipria aiuta ad assorbire il sebo in eccesso e ad opacizzare il viso durante la giornata – ma non solo. Questo imprescindibile alleato beauty ha tanti altri utilizzi, amatissimi dai professionisti e forse ancora poco conosciuti tra le appassionate. Scopriamo insieme come ottenere il massimo da questo beauty must-have!

A cosa serve la cipria trasparente?

La cipria trasparente non serve solo a controllare l’oleosità della pelle e a fissare il fondotinta evitando che si sposti o scompaia. Infatti, se pressata con una spugnetta sulla zona T, minimizza l’aspetto dei pori e illumina e leviga le zone del viso che vogliamo mettere in risalto – come ad esempio la zona delle occhiaie, la fronte o il mento. Inoltre, è uno strumento utilissimo per correggere i più comuni ‘pasticci makeup’. Applicata delicatamente con un pennello a trucco finito, aiuta a pulire e definire i contorni del contouring o a sfumare quel blush fucsia o quell’ombretto smokey molto pigmentato che ci è proprio sfuggito di mano… Oltre ad essere perfetta per fissare un rossetto in stick o una matita occhi dalla mina troppo morbida: basterà picchiettare con delicatezza la cipria trasparente sulle labbra o sugli occhi per fissare il colore ed evitare fastidiose sbavature durante il giorno.

Cipria trasparente in polvere o compatta – la migliore?

La cipria trasparente in realtà si presenta nella confezione come una finissima polvere bianca, che diventa trasparente solo dopo essere stata stesa sulla pelle. In commercio ne esistono di due tipologie: quella compatta, pressata in un comodo astuccio, e quella in polvere libera, di solito in un barattolino. Non c’è una scelta più giusta dell’altra. In linea di massima la cipria compatta è più facile da utilizzare, comoda da trasportare per ritocchi veloci e più ‘ordinata’, sia sul viso che sulla vostra postazione di make-up. La cipria in polvere libera invece è più messy, ma decisamente più versatile. Sicuramente il risultato che consente di ottenere è più levigato, opacizzato e a più lunga durata. E’ inoltre la cipria da scegliere se volete provare la tecnica del “baking”.

Cipria trasparente: come si applica?

Esistono diverse tecniche per applicare la cipria trasparente, e ciascuna consente di ottenere un risultato diverso. Vediamole insieme!

Il pennello - Per fissare il trucco con leggerezza

Per un finish naturale, applicate la vostra cipria trasparente con un pennello da polveri con le setole morbide e non troppo compatte. Potete utilizzarlo picchiettando e poi sfumando in ampi movimenti circolari per un effetto diffuso e opacizzato.

La spugnetta – per un effetto baking

La cipria trasparente, soprattutto se in polvere libera, può essere utilizzata anche con l’aiuto di una spugnetta. Oltre alla classica in lattice o al piumino che troverete dentro la confezione, provate una spugnetta a uovo, leggermente inumidita. Prelevate una buona quantità di prodotto e pressatela nelle zone del viso che volete fissare, illuminare e levigare. Lasciate che si assorba e faccia il suo lavoro, e dopo qualche minuto, con l’aiuto di un pennello da polveri molto morbido, sfumate l’eccesso con movimenti circolari. Ecco spiegata la tecnica del baking, letteralmente “infornare” per la somiglianza ad una ‘faccia infarinata’ che potrete sfoggiare a metà processo.

Cipria trasparente: le migliori da provare! 1/6 La cipria Invisimatte Blotting Powder di Fenty Beauty è invisibile e quindi universale e si adatta ad ogni carnagione. E' sottolissima e l'ideale per assorbire il sebo in eccesso e per pratici ritocchi durante la giornata. 2/6 La Studio Finishing Powder di NYX permette di ottenere risultati professionali senza spendere una fortuna. Riduce al minimo le irregolarità della pelle e le dona un aspetto infinitamente levigato. Applicata sul make-up finito, lo fissa rendendolo impeccabile più a lungo. 3/6 La cipria trasparente pressata Close Up Smoothing Pressed Powder di Nabla è studiata proprio per raffinare la grana della pelle e diminuire l'aspetto dei pori. La sua formula dal tocco cremoso si fonde perfettamente sul viso opacizzando le zone lucide 4/6 Qui siamo al cospetto di un vero e proprio oggetto di culto dal seguito decennale. La Invisible loose setting powder di Laura Mercier è sottilissima, setosa e perfetta per un effetto levigato ma naturale, opaco ma radioso. 5/6 La polvere libera Ultra HD di Make Up For Ever è una delle più amate perché è bellissima anche fotografata e non riflette luci e flash. Oggi vogliamo proporvi la sua versione compatta, facile da usare e da portare sempre con voi per comodi ritocchi. 6/6 Altro prodotto culto, la cipria libera Lock It di KVD. La formula è vegana, e il packaging sostenibile. La tonalità universale dal sottotono caldo è perfetta per fissare il make-up tutto il giorno. PREV NEXT