Sempre chic, sempre d’ispirazione: che incanto il beauty look di Lily Collins

M ake up nude e raccolto con frangetta a tendina: Lily Collins detta le regole per essere sempre impeccabili in ogni occasione

Inutile cercare competitors, in quanto a beauty look minimal Lily Collins è una maestra assoluta. Tantissime celeb ci provano, sfoggiando make up semplici nella vita di tutti i giorni, salvo poi calcare la mano per occasioni prestigiose come red carpet o eventi di vario genere per non sembrare banali.

Lei invece anche per le occasioni più glam resta fedele alla sua linea, azzeccando in pieno ogni scelta.

Sarà perché interpretare Emily in Paris l’ha resa a forza un’esperta di tendenze, o forse è merito del suo viso da ragazza della porta accanto, fatto sta che Lily Collins convince sempre.

Il make up di Lily Collins quasi inesistente ma incisivo

L’ultima prova della sua innata capacità di lasciare il segno pur optando per la semplicità, Lily Collins ce l’ha data in occasione della sua partecipazione al Gala dell’Academy Museum di Los Angeles. Davanti ai numerosi fotografi presenti ad immortalare l’evento, infatti, la giovane attrice si è presentata con un make up quasi inesistente ma d’effetto perché basato su alcuni piccoli dettagli in grado di fare la differenza.

La sua pelle bianchissima è stata lasciata così e scolpita solo leggermente all’altezza degli zigomi, con un contouring appena accennato fatto con una terra fredda non troppo scura, scelta per non creare contrasto con il suo incarnato naturale.

Sugli occhi i prodotti usati sono stati pochissimi. Il primo un ombretto marrone caldo mat con una punta di rosa steso sulla piega e sfumato in modo uniforme. Subito dopo Lily Collins è passata a una matita nera applicata come fosse un eyeliner e sfumata verso l’esterna in modo da creare un cat eye che desse profondità allo sguardo ma, allo stesso tempo, non lo appesantisse troppo. Infine, l’immancabile mascara ultra black sulle ciglia superiori e su quelle inferiori.

A completare il make up look, un rossetto rosa chiarissimo, che ha reso le labbra simili a delicati boccioli di rosa.

Come attualizzare lo chignon

Le acconciature raccolte sono bellissimo ma facendole a volte si corre il rischio di conferire al look finale una seriosità eccessiva. Per ovviare al problema, Lily Collins ha optato per uno chignon alto leggermente spettinato e rivisitato in chiave moderna. Il tocco finale che ce lo ha fatto amare alla follia però è stata la frangetta a tendina, una tendenza mai passata di moda e che Lily interpreta meravigliosamente.