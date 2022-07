C hiara Ferragni e Veronica Ferraro conquistano Parigi con un make up da BFF matchy matchy

Occhi luminosi e rossetto rosso: Chiara Ferragni e Veronica Ferraro a Parigi sfoggiano un make up matchy. Un beauty look strepitoso da vere BFF, perfetto da sfoggiare nelle sere d’estate o per un evento importante.

Il focus è sullo sguardo, ma anche sulle labbra, grazie a un red lipstick dal finish opaco in grado di dare una marcia in più al trucco viso. Simbolo di eleganza e seduzione, ma soprattutto di empowerment femminile, il rossetto rosso è sempre una garanzia. Il bello di questo lipstick sta nella sua capacità di adattarsi a tutte con risultati sempre eccellenti.

La shade giusta è legata alla tonalità della pelle come ci insegna Chiara Ferragni. La tonalità è calda? Allora opta per rossetti aranciati oppure corallo. Chi ha una tonalità fredda come la fashion influencer dovrebbe invece puntare sul rosso fuoco, il ciliegia o il bordeaux. Il risultato è sempre lo stesso: il rossetto red dona luminosità al viso, fa apparire più netti i contorni delle labbra e nasconde le imperfezioni.

Non solo rossetto, per esaltare il make up non può mancare un trucco occhi eccezionali. A svelarci i trick migliori ci pensano Chiara Ferragni e Veronica Ferraro. Basta una matita bianca per “aprire” lo sguardo. Gli usi di questo prodotto sono tantissimi. Puoi applicarla semplicemente nella rima inferiore dell’occhio, come l’imprenditrice digitale, oppure nell’angolo interno, come la sua migliore amica.

Per un effetto ancora più wow non può mancare il mascara, da applicare con dovizia sia sulle ciglia superiori che quelle inferiori, definendole con l’aiuto di uno scovolino allungante e piegaciglia. Fra i segreti del make up di queste strepitose amiche ci sono anche il blush, rigorosamente rosa, e le sopracciglia ben definite. Chiara le sfoggia bold e pettinate alla perfezione grazie a un prodotto in gel che applica prima del trucco per enfatizzare il colore e domare i peletti ribelli.

Per completare il beauty look, le due BFF hanno scelto un hairstyle super stiloso. Le wavy beach sono l’acconciatura dell’estate. Delle morbide onde che ci ricordano le lunghe giornate al mare da sfoggiare per sentirci super trendy e libere. Si possono creare in pochi minuti, applicando appositi spray al sale ai capelli bagnati e lasciandoli asciugare. L’effetto è sempre strepitoso, sia per i capelli lunghi, come quelli di Chiara Ferragni, sia per chi ha scelto il long bob come Veronica Ferraro.