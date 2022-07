Chiara Ferragni, trionfo pastello: il beauty look (con l’eyeshadow protagonista) è da imitare

C olori pastello e un make up in perfetto mood estivo. Il beauty look di Chiara Ferragni è l'ispirazione che stavamo cercando ed è anche semplicissimo da ricreare

Imprenditrice, influencer, mamma, moglie, donna dalle mille qualità e talenti e, neanche a dirlo, creatrice di tendenze da cui farsi ispirare e da copiare subito. Chiara Ferragni non sbaglia un colpo, nemmeno in fatto di make up. Sfoggiando un beauty look all’insegna dei colori pastello e abbinando un outfit super estivo a un eyeshadow davvero eccezionale. Tutto da provare.

Un colore che attira subito l’attenzione sugli occhi azzurri di Chiara e che ne richiama i colori. Per un beauty look super armonioso, fresco, originale e dal carattere estivo. Perfetto per impreziosire il suo e il tuo sguardo in questa caldissima stagione estiva e per donargli la giusta luce, sia di giorno che di notte. Rendendolo il vero protagonista di ogni tuo beauty look e di ogni tua uscita. Da quelle più eleganti alle più casual.

Ma come fare per ricreare questo make up così unico, colorato e pieno di stile? Ovviamente scegliendo i colori giusti per valorizzare il tuo viso e il tuo sguardo in modo semplice e veloce. E facendoti ispirare da quello sfoggiato dalla sempre splendida Chiara Ferragni.

Un azzurro pastello ma intenso, da applicare sulla palpebra superiore dell’occhio in modo uniforme e omogeneo. Quasi a raggiungere la parte inferiore delle sopracciglia e avendo cura di non uscire troppo verso i lati esterni. Ma anche leggermente al di sotto della rima inferiore dell’occhio. Donando profondità e armonia allo sguardo in un concentrato di colori che richiamano il cielo. Il tutto ovviamente impreziosito da una bella passata di mascara per volumizzare le ciglia e da una sottile linea di eyeliner sulla rima superiore dell’occhio. E il trucco è fatto. Magnetico, di carattere e perfetto per l’estate.

Per concludere il tuo beauty look in versione Chiara Ferragni, poi, puoi dare un tocco di stile anche alle tue labbra. Con una bella passata di rossetto nude o nei toni del rosa. Optando per un prodotto mat o per uno dal finish più lucido. Donando alla tua bocca un aspetto romantico, sensuale e corposo. Insomma, delle labbra al top!

Palette alla mano, quindi, non ti resta che provare anche tu questo beauty look semplice ma di sicuro effetto. E donare nuova luce e colore alla tua meravigliosa estate. Partendo proprio dai tuoi occhi.