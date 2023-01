C hiara Ferragni ci regala una piccola anticipazione sui beauty look di Sanremo 2023 con un make up (e un selfie) favoloso!

Labbra in primo piano e sguardo definito: per il suo primo selfie con il cast di Sanremo 2023, Chiara Ferragni ha scelto un look favoloso, assolutamente da copiare! L’imprenditrice digitale ha pubblicato su Instagram uno scatto che ci svela il dietro le quinte della kermesse. Ormai manca pochissimo alla nuova edizione del Festival di Sanremo che si terrà dal 7 all’11 febbraio.

Sul palco dell’Ariston, accanto ad Amadeus, si alterneranno diverse co-conduttrici, pronte a stupirci con look, ma soprattutto beauty look, eccezionali! Protagonista della prima serata (e dell’ultima) sarà proprio Chiara Ferragni che nella foto comparsa su Instagram sorride insieme ad Amadeus, Gianni Morandi, Francesca Fagnani e Chiara Francini. All’appello manca solo Paola Egonu, citata nella caption dall’imprenditrice digitale.

Ad attirare l’attenzione però è soprattutto il make up della 35enne: uno smokey eyes sfumatissimo, abbinato a labbra red. Un trucco che riflette alla perfezione lo stile della moglie di Fedez e che anticipa in qualche modo i beauty look che vedremo a Sanremo 2023. Chiara infatti è da sempre una fan dello smokey eyes, l’ideale per evidenziare lo sguardo, definendolo al massimo. Il suo segreto? Un ombretto dal finish shimmer, sfumato alla perfezione, e una matita per definire l’occhio, da usare anche nella rima ciliare inferiore (sfumando con un pennellino) per un effetto wow!

La Ferragni adora i rossetti nude, ma ha una passione anche per il rosso. Per avere una bocca più carnosa grazie a un effetto ottico sfrutta l’ormai famosissimo overlining, disegnando le labbra con la matita poco al di fuori della linea naturale e riempiendo con il colore. Il risultato è spettacolare, come ci svela il selfie di Chiara che per completare il suo make up sceglie un blush biscotto, sopracciglia pettinate ad arte e sleek hair.

Una piccola (e succosa) anticipazione dei beauty look di Sanremo 2023 che, ne siamo certe, non ci deluderanno. Chiara Ferragni d’altronde è una grande fan del colore e dei glitter. I suoi make up full color, dagli occhi alle labbra sino alla manicure, sono sempre favolosi. L’imprenditrice adora sfoggiare colori forti sulle palpebre, sia nella versione dark che in quella pastello, alternando smokey eyes sui toni del nero all’ombretto azzurro, accostati sempre a brillantini e glitter. E le labbra? La Ferragni ama giocare con le nuance, passando dal nude al rosso acceso, dalle texture lucide a quelle matte. Non resta che attendere dunque per scoprire come Chiara riuscirà a stupirci, nel frattempo il selfie ci regala un trucco assolutamente da copiare: buona la prima!