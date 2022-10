Chiara Ferragni passione autunno: il beauty look è un tripudio di semplicità e calore

V oglia di autunno e di un beauty look che ne richiami il mood? Prova anche tu quello scelto da Chiara Ferragni per lasciare tutti a bocca aperta con un solo sguardo

Colori caldi, aria di romanticismo, tonalità delicate ma allo stesso tempo capaci di avvolgere chiunque le osservi. In una sola parola autunno. E se c’è una cosa che la nota influencer Chiara Ferragni sa fare alla perfezione, è quella di cavalcare l’onda del momento. Creando nuove tendenze e look che è impossibile non voler imitare. Proprio come il suo nuovissimo beauty look in versione autunnale, sfoggiato sul suo profilo Instagram e che, a giudicare dai like ottenuti, è piaciuto davvero tantissimo.

Sarà per la sua semplicità, sarà per il super dettaglio floreale sulla chioma, fatto sta che il beauty look in versione autunno di Chiara non passa di certo inosservato. E lo fa trasmettendo un forte senso di calore e delicatezza da lasciare davvero a bocca aperta. Se anche tu vuoi ottenere lo stesso risultato, quindi, non ti resta che munirti della palette giusta. Optando per dei colori che richiamano alla terra, al pesca o nei toni nude, e di tanti, tantissimi fiori autunnali.

Per prima cosa, quindi, dovrai preparare la base del tuo makeup, creando un trucco delicato e leggero, usando fondotinta, cipria e una passata di blush sulle gote per donare un colorito rosato al tuo viso. A questo punto, si passa allo sguardo. E per ottenere un effetto dolcissimo come quello di Chiara dovrai stendere una passata di ombretto nei toni nude o pesca o terra sulla palpebra. Enfatizzando il tutto con un po’ di mascara. Per un effetto super naturale e assolutamente chic. Infine un pizzico di rossetto nude e il makeup è fatto.

Ma attenzione, perché per un look in perfetto stile autunno come quello di Chiara Ferragni dovrai anche impreziosire la tua chioma con una coroncina di fiori nei toni del bordeaux, giallo, arancio e pesca. Colori che richiamano alla magia di questa stagione e che rendono il beauty look di Chiara una vera fonte di ispirazione da non lasciarsi sfuggire per nulla al mondo. Non ti resta che provare, quindi, facendo un bel giro nella natura e ricreando questo look assolutamente unico e dall’effetto wow assicurato.