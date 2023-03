Le cheerleader vibes del makeup di Hailey Bieber? Ci fanno sognare

V oglia di primavera e di sfoggiare un look in stile college? Ecco come realizzare il makeup di Hailey Bieber e sentirsi subito in un cheerleader mood.

Sarà che la voglia di leggerezza e di primavera sta impazzando ogni giorno di più, sarà che ci sono look e makeup che sanno far sognare con il minimo sforzo, fatto sta che il makeup di Hailey Bieber a diretta ispirazione cheerleader vibes, potrebbe essere la cosa più bella che vedrete oggi.

Un beauty look per nulla esagerato, fatto di piccoli dettagli dai colori vitaminici e di accessori dall’effetto romantico e che richiamano subito ai tempi della scuola. Ma ovviamente in chiave super cool. Se non avete capito di cosa stiamo parlando, quindi, vi basta guardare le ultime foto postate da Hailey Bieber sul suo profilo Instagram, lasciandovi conquistare da questo cheerleader mood e dalle vibrazioni positive che questo look e makeup sanno donare fin dal primo istante. Il tutto con solo una punta di colore posizionata a regola d’arte e un’acconciatura dal fascino rétro assolutamente da copiare.

Per replicare il beauty look di Hailey Bieber, quindi, vi basterà uniformare il vostro incarnato con un apposito fondotinta e correttore, se necessario, passando un leggero strato di blush sulle gote. Per donargli quel tocco di colore che fa tanto “baciata dal sole”.

Niente ombretto o mascara e labbra con effetto nude. Il motivo? Beh, come si può vedere il punto focale del makeup della modella e influencer, sono gli occhi, valorizzati da una semplicissima linea sottile e minimal di eyeliner rosa. In perfetto abbinamento con le unghie gialle super di tendenza per questa nuova stagione primaverile alle porte.

E per la chioma? Beh, è qui che si concentra il massimo dello stile di Hailey Bieber che, nonostante il taglio corto, ha saputo creare un hair style che farà subito tendenza. Un semi raccolto realizzato con due piccoli codini creati con la parte frontale della chioma e impreziositi da due treccine che si unisono perfettamente al resto dei capelli.

Il tutto reso ancora più cool da dei fiocchi rosa chiarissimo a riprendere il colore dell’eyeliner. E che le donano un fascino romantico e un look che sa di primavera e di cheerleader vibes. Da copiare subito e da sfoggiare con i colori che più preferite.