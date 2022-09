Che cos’è il drama eyeliner e perché è tutto da copiare

I l drama eyeliner è il make up del momento che accende i riflettori sul tuo sguardo: come copiarlo (in base alla forma dell'occhio)

Drama eyeliner? Sì, grazie! Il make up del momento punta tutto sullo sguardo e ci regala occhi strepitosi con un effetto…wow! Geometrico, allungato e – perché no – colorato! L’eyeliner è il protagonista di un trucco eccezionale da copiare subito e che si ispira alle icone beauty più amate.

Il bello di questo trucco? Mette lo sguardo al centro, ma soprattutto varia in base alla forma dell’occhio, per esaltare al massimo la tua bellezza. La drama queen per eccellenza quando si parla di eyeliner è soprattutto lei, Amy Winehouse, voce meravigliosa e regina del make up. La cantante – scomparsa tragicamente a soli 27 anni – ha fra i suoi tratti distintivi proprio il drama eyeliner.

Un tratto grafico e ben visibile, nello stile punk rock, perfetto per chi ha occhi grandi. Realizzarlo è semplicissimo: basta realizzare una linea diagonale nell’angolo esterno del proprio occhio, nella zona vicino alla fine del sopracciglio. Rientrando poi all’interno della palpebra per creare l’effetto a codina tipico.

Se lo stile punk rock non fa per te, ma adori il drama eyeliner, prova a ispirarti a Dita Von Teese. La star del burlesque sfoggia un make up che si ispira alla vecchia Hollywood con labbra rosse, base chiarissima ed eyeliner grafico. La linea in questo caso sarà leggermente più sottile di quella precedente, ideale per chi ha occhi piccoli.

Il procedimento per questo drama eyeliner è semplicissimo: applica una piccola quantità di prodotto nell’angolo interno dell’occhio, realizzando una linea che va verso quello esterno e diventa sempre più spessa. L’ideale in questi casi è utilizzare un eyeliner con pennello in feltro.

Hai gli occhi tondi? Allora trasformati in una drama queen lasciandoti ispirare da Twiggy, icona degli anni Sessanta. Il suo make up prevede un eyeliner grafico super trendy. Traccia un arco proprio sulla piega della palpebra, poi disegna nella zona inferiore dell’occhio delle ciglia. Il bello di questo make up è che si può creare utilizzando un eyeliner colorato, puntando su nuance pop come il blu elettrico oppure il verde.

Come mettere l’eyeliner alla perfezione? I metodi, come sempre, sono numerosi, ma il più quotato è quello dei trattini che ti consentirà di prenderci subito la mano. Disegna dei piccoli tratti sulla rima superiore, iniziando da metà occhio o dall’angolo interno. Poi congiungili utilizzando l’eyeliner. Per la virgoletta esterna fai così: punta vero l’atto, posizionando la matita (o l’eyeliner in penna) lungo la linea che va dall’estremità del naso sino all’angolo esterno dell’occhio.

