R ossetto borgogna? Sì grazie! Ecco alcune delle celebs che ce ne stanno facendo riscoprire la bellezza e le infinite potenzialità, per imparare a indossarlo e non farne più a meno

Rosso scuro, vinaccia o molto più semplicemente burgundy. Non ci sono davvero dubbi, il rossetto borgogna è il must per chi voglia sfoggiare labbra seducenti, eleganti e allo stesso tempo capaci di attrarre lo sguardo e incantare chiunque vi osservi. Sia di giorno, preferendo dei finish opachi, che di notte optando per un po' di lucido.

Una scelta perfetta se si vuole rendere protagonista questa parte del nostro corpo grazie a una nuance di tendenza, che sta bene a tutte. Ovviamente optando per la tonalità giusta a seconda delle peculiarità delle vostre labbra. Ma come fare per scegliere quella migliore e che maggiormente è in grado di valorizzare il nostro volto e il nostro beauty look. Ovviamente lasciandosi ispirare dalle celeb che, tra un foto e l’altra, ci stanno facendo riscoprire la bellezza e la versatilità del rossetto borgogna e delle sue infinite possibilità.

Paola Turani, fascino a 360°

In fatto di bellezza, make up e tendenze, Paola Turani è davvero la numero uno. Sempre perfetta in ogni occasione, dal divano di casa, agli shooting fotografici fino agli eventi più patinati. In cui sfoggiare look da lasciare senza fiato e un make up tutto da copiare. Il tocco glamour per eccellenza dei suoi look? Ovviamente riguarda le labbra e il rossetto borgogna le sta particolarmente bene non trovate?

Lorena Cesarini, rossetto borgogna e talento a cui ispirarsi

Protagonista dell’appena conclusa seconda serata del Festival di Sanremo 2022, la giovane attrice Lorena Cesarini è favolosa con il suo rossetto borgogna. Una nuance che si addice perfettamente al suo incarnato, e che riesce a donare ancora maggior intensità ai suoi bellissimi lineamenti. Che dire, il suo make up (e non solo) non può far altro che ispirarci.

Matilde Gioli, tra recitazione e seduzione

Altra attrice nostrana è Matilde Gioli. Talentuosa, impegnata e sempre bellissima, anche Matilde non ha saputo rinunciare al rossetto borgogna e visto il risultato ha fatto davvero benissimo. Una nuance che valorizza ancora di più i suoi occhi chiari, donando al volto un fascino senza fine e un alone di mistero e charme davvero unici.

Emma Marrone, voce e rossetto borgogna da rockstar

Forte, carismatica, sicura di sé e con un voce che incanta e riempie di vita e di coraggio. Emma Marrone è davvero una donna dai mille talenti. Una donna libera che ama mostrarsi per quello che è, e che non ha paura di osare. Nemmeno in fatto di make up. Ecco perché, il rossetto borgogna su di lei è una scelta davvero impeccabile a cui tutte dovremmo ispirarci per un beauty look e un mood di vita un po' più rock and roll.

Rihanna, alto tasso di fascino con il rossetto giusto

E restando in tema musica e cantanti dal fascino e dal carisma senza fine, non possiamo non citare lei, Rihanna. Che si tratti di un look più basic o ad alto tasso seduttivo, la bella Rihanna non smette mai di donarci pillole di bellezza tutte da copiare. E con il suo rossetto borgogna ci sta davvero facendo capire quanto questa nuance possa far uscire da ognuna di noi quel lato sexy che forse non sappiamo nemmeno di avere.

Lily Collins, dall'America a Parigi con il rossetto borgogna

La stiamo vedendo nei panni della giovane americana a Parigi, Emily, in cui sfoggia dei look e dei make up da cui trarre ispirazione per ogni occasione speciale o di routine. Ma Lily Collins non è da meno neanche nella vita reale, dove ci mostra infinite possibilità per essere sempre al top, dalla testa ai piedi e passando per le labbra, con una bella passata di rossetto borgogna a renderle le vere e uniche protagoniste.

Arisa, fascino e talento dalle mille sfaccettature

Voce delicata come un angelo e forte come un uragano. In un solo nome, Arisa. Una cantante dal talento unico e indiscusso che ci racconta la pienezza del vivere liberamente, mostrandosi per ciò che si è e senza la paura di cambiare. E lo fa in mille modi diversi, anche nei suoi look e nei suoi bellissimi make up. E osando con delle tonalità very strong come il rossetto borgogna, perfetto su di lei e su chiunque abbia voglia di lasciarsi andare e sperimentare nuovi colori e possibilità.

Alessandra Mastronardi, delicatezza ed eleganza anche con un look basic rossetto borgogna

Un’attrice dal fascino delicato, quasi etereo. Che ha saputo farsi amare dal grande pubblico entrando nei cuori dei telespettatori e non solo, a piccoli passi. Fino ai livelli più alti. Ma Alessandra Mastronardi è anche un’icona di stile, sempre perfetta, elegante e raffinata, anche con un tocco di rossetto borgogna per donare colore agli outfit più basic. Che dire, visto il risultato non ci resta che copiare da questo suo stile unico e inconfondibile.

Cristina Chiabotto, da miss Italia a conduttrice di stile

Ex miss Italia, conduttrice di successo e splendida mamma. Che dire, Cristina Chiabotto di strada ne ha fatta davvero tanta ma senza mai perdere la sua voglia di sorridere, stupire e incantare con la sua bellezza naturale o impreziosita da dettagli di pura seduzione. Come il rossetto borgogna, che la rende ancora più sofisticata ed elegante in pochissime mosse.

Diletta Leotta, rossetto borgogna per sedurre sempre e comunque

E sa da una parte siamo abituate a vederla sempre bellissima, con outfit e make up perfetti e seducenti in ogni sua apparizione formale, dall’altra Diletta Leotta ci insegna che si può essere uniche e sexy anche mentre si studia o si lavora. E qual è l’alleato migliore per farlo? Ovviamente il rossetto borgogna.

Una nuance da dieci e lode e a cui non potrete più rinunciare. Provare per credere!