Il cat eye di Giulia Valentina è lo stile felino da sfoggiare durante le serate più fashion

M ake up da vere party girl? Lasciatevi ispirare dal cat eye di Giulia Valentina, il beauty look fashion e di tendenza che stavate aspettando per le vostre serate super glam

Una delle influencer italiane più seguite e senza dubbio una donna dal fascino indiscusso e dall’abilità innata a sfoggiare dei beauty look semplici ma sempre originali e dall’effetto assicurato. Certo, sarà anche per i suoi bellissimi occhi azzurri, fatto sta che il cat eye di Giulia Valentina è davvero l’ispirazione make up da cui prendere spunto. Per uno sguardo che sarà difficile non notare e a cui non saprete più rinunciare.

Perfetto per una serata elegante e super glam ma anche, perché no, per donare un’allure speciale al vostro sguardo durante le vostre giornate. Ma sempre con quel tocco in più capace di trasformare ogni occasione in un tripudio di fascino e di giochi di sguardi super seducenti e dall’effetto felino.

Il cat eye di Giulia Valentina lascia davvero senza fiato. Catalizzando l’attenzione sugli occhi e impreziosendo il volto in pochissimo mosse di pura bellezza e stile.

Perché si, per realizzare un perfetto cat eye non ci vuole poi molto. Basta avere mano ferma e la voglia di stupire voi stesse e chi vi osserva. La prima cosa da fare, quindi, è procurarsi un buon eyeliner, alleato indispensabile per questo tipo d make up sexy e super chic.

A questo punto dovrete individuare la linea immaginaria che prosegue verso l'esterno della rima inferiore dell'occhio. Passando l’eyeliner sulla stessa e fino a circa 7 millimetri verso l’esterno. A questo punto si passa alla rima superiore, partendo da circa metà occhio e proseguendo fino a congiungersi con la riga tracciata in precedenza. Riempiendo poi l’area interna con una punta di eyeliner. E il vostro make up da gatta è pronto.

Se poi il cat eye di Giulia Valentina vi ha totalmente affascinate, allora dovreste lasciarvi ispirare anche dal resto. Optando per un trucco nude o nei toni pesca, per impreziosire le palpebre e le labbra ma senza appesantirle. Lasciando che il vero protagonista del vostro look sia lo sguardo e il suo magnetico stile felino.

Un beauty look super di tendenza che apre le porte alla bella stagione donandovi un’ispirazione unica per un make up dalla semplicità disarmante ma dall’effetto eccezionale. E per far risaltare lo sguardo in modo elegante, seducente e pieno di classe.