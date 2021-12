T re, due, uno...Buon Anno! Ma non senza il make up giusto! Ecco, allora, come brillare nella notte più cool dell'anno, con un make up super luminoso e di sicuro effetto

Siete pronte? La notte più effervescente dell’anno è alle porte! Ma come fare per rendere il passaggio dall’anno vecchio a quello nuovo ancora più brillante e ricco di bellezza e novità? Ovviamente sfoggiando un make up all’altezza della serata. Luminoso, scintillante e assolutamente unico.

Un trucco capace di valorizzare il vostro volto e allo stesso tempo di donargli quel tocco di assoluta esclusività e brillantezza che solo una notte come questa è in grado di enfatizzare ai massimi livelli. Per vivere un Capodanno all’insegna della bellezza ed entrare nel nuovo anno con fierezza, disinvoltura e consapevolezza della meraviglia che siete. Il tutto rivestite da una cascata di luce e di assoluta straordinarietà. Ecco, allora, qualche idea per brillare per tutta la notte e oltre.

Make up e glitter

Se la parola d’ordine di questo Capodanno è brillare, allora il modo migliore per farlo è sicuramente quello di riempirsi di luminosissimi e coloratissimi glitter. Un beauty look all’insegna della voglia di illuminare voi stesse e chi vi sta intorno, grazie a questi piccoli ma super originali alleati di bellezza. Come?

Ovviamente optando per un make up sugli occhi super glitterato che richiami ai colori delle feste, come l’oro, l’argento, il rosso, il verde e, perché no, il blu o l’elegantissimo e misterioso viola (dopo tutto se l’ha scelto anche Lady Gaga ci sarà un perché). E magari abbinandolo al vostro outfit per la serata. Per un total look all’insegna della luminosità e che non teme confronti o le mille novità che vi si presenteranno nell’anno nuovo in arrivo.

L’eyeliner glitterato

E restando in tema glitter e make up scintillanti non possiamo non citare e consigliarvi un altro prodotto perfetto per farvi brillare nella notte più cool dell’anno: l’eyeliner glitterato. Il modo perfetto per stupire tutti, disegnando forme e linee originali e brillanti sui vostri splendidi occhi, ottenendo un effetto quasi magico e assolutamente seducente.

Come fare per applicarlo correttamente? Semplicemente avendo cura di passarlo sulla piega delle palpebre superiori. E per un tocco in più potete anche provare a impreziosire il vostro make up delle feste con degli strass da posizionare sulla palpebra o sul lato esterno dell’occhio, per brillare in modo originale e ottenere un risultato da dieci e lode.

Halo eye make up, per brillare con stile

Per un make up super brillante e di tendenza, l’halo eye è davvero la scelta che fa per voi. Di cosa si tratta? Di un versione luminosa del più classico smokey eye. Realizzata accostando due ombretti di colori diversi o della stessa nuance ma di due tonalità differenti. Una più scura, per creare una base omogenea sulla palpebra, e una più chiara, da applicare realizzando un punto luce al centro della palpebra superiore.

Un mix di fascino e seduzione, di chiari e di scuri, capaci di creare un effetto super luminoso e pieno di charme e bellezza.

Quali colori usare

Ma quali sono i colori migliori da sfoggiare nella notte di Capodanno? Per esempio il verde abete o l’oro, magari abbinandoli ad altri colori come il viola o il marrone. Per un make all’insegna della creatività e che vi permetta di iniziare il nuovo anno con il buon proposito di osare un po’ di più.

Make up olografico a tutta luminosità

Un make up scintillante, luminoso, in un’unica parola, olografico. Un trucco che richiama la moda anni ’90 ma che non smette mai di essere tra i più amati dalle vere beauty addicted. Il motivo? I suoi colori brillanti, dal finish satinato e dalla capacità di illuminare lo sguardo e il volto in pochissime passate. Oltre al fatto che questo make up si ispira al look multicolor dell’animale più amato da chi ama sognare e vivere con un po’ di magia l’unicorno.

Un trucco da sfoggiare in tantissime varianti di colori, meglio ancora se richiamano alle feste come l’argento. Da abbinare con un outfit dai toni metallizzati e super brillanti. Ma come si fa?

Per prima cosa è necessario partire da una base classica, applicando un ombretto per esempio grigio sulla palpebra superiore, aiutandosi con un pennellino ;

; poi, si dovrà stendere un’altra passata di ombretto questa volta optando per un colore diverso per creare contrasto e metallizzato;

a questo punto si dovrà passare sulla palpebra un illuminante in stick, da applicare solo sulla palpebra mobile. Per realizzare l’effetto luminoso tanto desiderato.

E per le labbra? Via libera ai gloss e ai glitter

Se pensavate che ci fossimo dimenticate delle vostre labbra non temete, il tempo e il modo per brillare c’è anche per loro. Eccome se c’è! Oltre all’intramontabile, super seducente e sempre perfetto rossetto rosso, un must have per le feste e soprattutto per il Capodanno e il suo rosso da tradizione, potete provare anche nuove opzioni all’insegna della luminosità.

Per esempio optando per un rossetto metallizzato o glitterato e con un finish leggermente più scintillante del primo. O magari aggiungendo un semplice gloss al vostro rossetto di fiducia, anche nei toni più delicati del rosa, nude o ciliegia.

Un modo semplice di rendere scintillanti le vostre labbra e il vostro make up in pochissime mosse. Per vivere un Capodanno a tutto fascino, ricoperte di luce e dalla voglia di iniziare il nuovo anno in allegria. Con la voglia di stupire, valorizzare la vostra innata bellezza e, soprattutto, di brillare.